中國76週年國慶 黃捷怒斥：對被壓迫者來說一點都不值得慶祝

中國76週年國慶 黃捷怒斥：對被壓迫者來說一點都不值得慶祝2025/10/01 15:26 即時新聞／綜合報導
黃捷今日發文痛斥，當一票台灣藝人轉發中國國慶的同時，對許多受壓迫的人來說，今天一點都不值得慶祝。（圖擷自黃捷臉書粉專）
中國今天（1日）建國76週年，多名台灣藝人加入祝賀行列，立委黃捷今日發文痛斥，當一票台灣藝人轉發中國國慶的同時，對許多受壓迫的人來說，今天一點都不值得慶祝。
黃捷今日於臉書粉專發文提及，在新疆的再教育營，有人正遭受酷刑，強迫勞動，甚至強制節育，被國際批判已經構成種族滅絕罪。香港過去作為亞洲最自由的城市，現在卻讓大家認為香港民主已死。過去中國在中英聯合聲明對世界的承諾也早已經破壞。
黃捷指出，中共也對西藏不斷進行文化清洗，強迫藏族的孩子離開家庭，甚至要寄居接受漢族的文化教育。更可怕的是，這一切都發生在一個巨大的數位監控網絡之下。無所不在的攝影機、控制思想的防火牆，這種「數位威權」不只在中國內部運作，更在向全球擴散。
黃捷強調，我們希望在中國的國慶這一天，讓大家知道中國共產黨的本質就是一個威權主義的擴張。也再一次希望幫所有被中共壓迫的人發聲，也幫我們台灣人自己加油。
