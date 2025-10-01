為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    前立委莊競程出任台灣智庫執行長 注入政策研究與交流新動能

    2025/10/01 15:29 記者方瑋立／台北報導
    前立委莊競程出任台灣智庫執行長。（圖取自莊競程官方臉書）

    前立委莊競程出任台灣智庫執行長。（圖取自莊競程官方臉書）

    洪慈庸任副執行長

    財團法人台灣智庫今（1）日宣布人事調整，新任執行長由前立委莊競程出任，副執行長則由前立委洪慈庸出任。台灣智庫董事會表示，莊競程具備深厚專業背景與公共事務經驗，將為智庫注入新動能，期盼進一步深化政策研究能量，並推動國內外交流合作，持續為建構正常化國家、落實自由民主及追求幸福社會努力。

    莊競程為台灣大學醫學工程學研究所博士、國立交通大學生物醫學工程研究所助理教授，長期投入公共事務與社會參與，曾任第10屆立法委員及行政院中部聯合服務中心執行長。

    莊在立法委員任內，秉持生醫專業積極推動醫療健康政策、生育及育兒津貼補助與民生政策等，並關注地方與交通基礎建設、區域均衡發展及提升勞工福祉。

    台灣智庫指出，憑藉地方治理與公共政策歷練，莊競程未來將致力於強化台灣智庫在國際政策交流平台的角色，進一步鏈結國內外資源，並將發揮其生醫專業，積極推動整合國內生醫產業發展，回應台灣社會與國際情勢需求。

    台灣智庫董事會則表示，該智庫是因應台灣民主化進程中第一次政黨輪替而成立，以關注公共議題的知識份子為核心組成的綜合性智庫。自成立以來，即承載推動社會進步與國家正常化的使命，並以專業、前瞻與公共價值為核心精神，積極參與國內外政策對話。

    隨著新任執行長上任，董事會強調，台灣智庫將持續秉持專業、前瞻與公共價值導向的核心精神，深化戰略研究、公共治理與國際合作。

    另外，台灣智庫副執行長將由前立委洪慈庸出任，她同時具備立法院問政及公共政策經驗，將在未來協助推動智庫研究與社會倡議工作。

    董事會期盼，2位新任主管的加入，能在瞬息萬變的國際環境中，為台灣政策思考與國家發展提供更具深度的研究成果與行動方案，並持續扮演政策交流與社會對話的重要平台。

    前立委洪慈庸出任台灣智庫副執行長。（圖取自洪慈庸官方臉書）

    前立委洪慈庸出任台灣智庫副執行長。（圖取自洪慈庸官方臉書）

