    首頁 > 政治

    黃國昌連柯文哲都跟監偷拍？王世堅嘆：尊師重道都不懂......

    2025/10/01 15:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌被媒體爆料組織狗仔隊，跟監、偷拍政敵，外傳前民眾黨主席柯文哲曾進出八八會館被偷拍也是黃的「作品」。對此，民進黨立委王世堅今（1日）嘆氣說，世風日下，黃國昌竟然連尊師重道都不懂。

    《中央社》前北檢線記者謝幸恩涉政治狗仔行為，以化名「蕭依依」採訪發稿。《中央社》今宣布，已向台北地檢署對謝提起背信等罪之刑事告訴，後續並將針對其侵害本社名譽一事，提起相關之民事訴訟。

    對此，王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，他對這個事情全然不了解，但希望黃國昌能夠勇敢的面對，「因為你敢強烈質疑、挑戰別人，那你也要接受挑戰跟質疑」，個人造業個人擔，黃國昌好像神隱了好多天，這不像過去黃國昌為人處世的風格。

    王世堅直言，他既然挑戰了別人，現在別人挑戰他，他理當接受、坦然面對才對，但事實的前後真相是怎樣，自己是真的完全不了解，也對這種事情沒什麼興趣去了解。

    至於，傳出連柯文哲都被跟拍？王世堅聞言後嘆了口氣，「唉，世風日下」，黃國昌居然連尊師重道都不懂，很多書都要重新好好讀，他拍誰大家都沒什麼意見，若是拍自己的老師、口口聲聲要維護的柯文哲，社會看得很清楚。

    王世堅強調，這些當然都需要黃國昌說明，現在只看到一些報導，事實真相還不曉得；如若黃國昌不針對問題回答，事實真相就越來越清楚，大家知道是怎麼回事。

