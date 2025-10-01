為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    看中共十一國慶台灣藝人狂「輸誠」 王丹嘆：不擔心變于朦朧？

    2025/10/01 15:35 即時新聞／綜合報導
    台灣藝人在中共十一國慶的表態動向一向備受矚目，今天凌晨名單陸續浮現，包括吳慷仁等藝人轉發官媒貼文祝賀。（圖擷取自微博）

    今日是中國建國76週年「十一國慶」，不少台灣藝人在微博轉發《人民日報》等官媒祝賀文。中國社運人士王丹表示，看到吳慷仁等這批台灣藝人，發文祝賀他們的「祖國」中國的國慶，真是令人搖頭。他也問，「你們就不擔心自己有一天也會成為于朦朧嗎？」

    台灣藝人在中共十一國慶表態動向一向備受矚目，今天凌晨名單陸續浮現，包括吳慷仁、歐陽娜娜、顏人中、伊能靜等藝人，都在微博轉發中國官媒的祝賀文，還有人寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」、「祝福祖國，明天更美好」等祝詞。

    對此，王丹在臉書發文表示，看著吳慷仁這批藝人，在那裡發文祝賀他們的「祖國」中國的國慶，真是令人搖頭。理解你們為了錢，也許是不得不為，但你們就不想想自己的同行于朦朧嗎？你們就不擔心自己有一天也會成為于朦朧嗎？兔死狐悲，你們連這個道理都不懂。」

    于朦朧上個月11日凌晨於北京住所墜樓身亡，工作室與官方聲明稱經警方調查已排除刑事案件，定性為「酒後意外墜樓」，但該案疑點甚多，網路上流傳多種說法與陰謀論。有人指出現場紗窗破損、窗外有抓痕、監控畫面缺失，還有傳聞稱他拒絕演藝圈「潛規則」遭「雪藏」多年，其生前可能受到威脅或壓力。由于不少貼文與討論被刪、禁評，也使案件真相仍未有公開透明的完整版本。

