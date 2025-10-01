張之豪：國民黨主席選舉「越來越失衡」 基層要爽、菁英要贏

民進黨基隆市議員張之豪。（張之豪提供）

國民黨黨主席選舉於10月18日投票；對此，民進黨基隆市議員張之豪表示，他昨日上節目被詢問對於國民黨主席選舉看法，由於被排到最後表達意見，故可能電視前的觀眾沒有聽見，他認為「國民黨的主席選舉，在穩定佈局軍陣，與追求聲量、辛辣、短線之間，似乎越來越失衡了」。

張之豪今日於臉書粉專發文提及，昨天他被主持人趙少康大哥，詢問對於國民黨主席選舉的看法。由於這是他黨事務，故他當然是被排到後面講，前面表示意見的，都是國民黨人，或至少是泛藍的利害關係人。所以，輪到他講話時，已經是節目最尾聲，只有現場的人聽到，電視前的觀眾沒聽到。

張之豪說，國民黨人評論自己的主席選舉，是自己的同志、朋友，一些話，或許他們說不出口。最近幾場他們的主席辯論，甚至一些國民黨基層的聲音，他都有在留意。「我雖然是個局外人，但國民黨仍可能執政，仍能左右國家的政局與方向，甚至存續與否，所以我還是蠻關心的」。

國民黨基層是很焦慮的，但或許也是這份焦慮，會吃緊弄破碗。國民黨已經3屆總統沒選上了，沒有執政的焦慮，是很真實的。對國民黨的政治菁英來說，要分配的資源，不好分配，要安插的位子，沒得安插，這對菁英是很不利的，所以菁英焦慮。利益型的基層支持者，就是需要國民黨執政，才能得到他們需要的資源。

對理念型的國民黨基層來說，更焦慮，他們看到民進黨的任何人在位，都是渾身不對勁，他們覺得，再讓民進黨執政下去，中華民國要滅亡了，這些台獨要消滅他們的象徵、他們的圖騰、他們的中國人認同。國民黨的菁英知道不是這麼回事，但菁英需要讓基層這樣想，才能讓基層繼續含淚投票。

另一邊，國民黨的基層還眼睜睜看著，柯文哲、黃國昌那票人，打民進黨似乎打得更帶勁兒，國民黨菁英這邊若不也下點猛藥，基層恐怕都要被白色給吸光了。焦慮，該怎麼辦？就如徐巧芯那樣，越逼越急，拿黃國昌狗仔的爆料也沒關係。但黃國昌的狗仔與爆料，恐怕不只針對綠營。

張之豪指出，基本上，這本《百官行述》，黃國昌當然是誰都要記上一筆。電影《教父》說，「離你的朋友近些，但離你的敵人要更近」。黃國昌要掌握敵人的黑料，更要掌握盟友的黑料，因為，對一個自戀狂來說，誰都是敵人，誰都會在日後未知的一天，出賣自己，所以，現在就必須要把所有人的黑料掌握在手中。

柯文哲自詡是多疑的雍正，殊不知，黃國昌也是，鶯鶯燕燕翠翠紅紅雍雍正正。所以，只要黃國昌繼續失態跳針無法處理這個政治風暴，他就會成為負資產。對國民黨如此，對民眾黨也是。這也間接幫國民黨處理掉藍白合困境，藍白合在2025有用，但到了2028，甚至2026，「那個」就「已經沒用了」。

回到國民黨主席選舉，一些人算準了基層有這股焦慮，所以這幾位參選主席的，幾個人爭相做反綠急先鋒，誰更辛辣，誰更衝，誰就更獲得焦慮的基層支持者的青睞。但，國民黨自始至終，不是單靠「仇視民進黨」來支撐起自己天下的柯文哲黨、黃國昌黨。

張之豪分析，國民黨真正的基礎，是侯友宜的「好好做代誌」，是盧秀燕的「媽媽市長」，基層組織，人人好大家好，雨露均霑的細膩操作。在2025的今天，除非住在一顆石頭底下，否則，大家應該都知道，2028國民黨唯一、最強、也最有希望勝選的總統候選人，就是盧秀燕。那，現在國民黨的新主席，唯一的任務，就是為盧秀燕抬轎，未來兩年的任務就是：把場子炒熱，把舞台搭好，讓盧秀燕隆重登場。

既然如此，這個主席就必須要虛懷若谷，這個主席就必須要適時懂得把鎂光燈讓給真正的主角。所以，國民黨新主席，應該要是個抬轎者，應該要是個Queenmaker（女王製造者）。但，把黨主席選舉當作自己還在網路炒聲量的人，哪管自己是什麼maker，他們只在乎自己，所以一個比一個辛辣，一個比一個大聲。

而焦慮的基層，也是很滿意，沒錯，就該這樣，就該像這些伶牙俐齒的年輕人一樣，對民進黨有壓制力，這才讓爺兒們大呼痛快。問題是，這是黨主席選舉，不是總統初選。

基層要爽，菁英要贏，兩者要的不太一樣。

對國民黨菁英來說，重點是要贏，不是一時的爽。而要贏，就要懂得忍，要把主席權柄交給能放得出去的人，因為，主角從不是主席，是總統候選人。真正的總部，是競選總部，不是國民黨部。找個打手來當主席幹嘛？打手是看門用的，當打手把人打到殘廢時，領袖再出來制止，還遞上傷藥，這才顯得出領袖的慈悲與高度。

張之豪最後說，「在網路聲量、短影音、短注意力的時代，各個政黨在新時代、新民意、新科技的衝擊下，我自己的民進黨，與正在選主席的國民黨，都在努力調適中。這樣的問題，我們都有。但國民黨的主席選舉，在穩定佈局軍陣，與追求聲量、辛辣、短線之間，似乎越來越失衡了」。

