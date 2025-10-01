卓揆喊花蓮災情究責 朱立倫：究責不能政治化、搞對立

國民黨主席朱立倫1日主持中常會，針對花蓮光復鄉救災等議題發表評論。（記者張嘉明攝）

由於花蓮災情，近期藍營執政的花蓮縣政府與花蓮縣長徐榛蔚遭外界多所批評，行政院長卓榮泰昨日說要究責，國民黨主席朱立倫今日主持中常會時發表談話表示，這次花蓮災情明顯看到一件事情，台灣在防災、救災上面的確有需要檢討的地方，也應該徹底的反省檢討，但究責不能政治化、搞對立。

為徐榛蔚抱不平 朱：徐受到非常多委屈

朱立倫還強調，這次花蓮縣政府與徐榛蔚受到非常多的委屈，過程中除了要救災、慰問災民，還要忙著闢謠以及面對口水戰攻擊，這真的完全沒有必要，難道救災還要分藍、綠與政黨？不能因為政治立場不同，就要攻擊對方，這對花蓮縣政府與徐榛蔚都不公平，大家也不必浪費時間在口水上面。

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，這1週多來，台灣最美麗的風景就是大家全力幫花蓮救災，出錢出力，有好多民眾願意當「鏟子超人」，國民黨也有很多同志都直接到花蓮擔任志工，國民黨希望大家都是「鏟子超人」，而且不需要出名，也不需要穿著背心或有任何的黨派符號，在這時候沒有黨派，大家都是志工，而且不需要口水與切割對立。

朱立倫說，現在救災、防災工作已經是複合式管理，不分中央、地方或部會，當風災來臨時，也不會區分中央或地方，或是那一個單位，台灣的災害救援管理的確還需要加強，相關管理法令或災害準備救援機制也到了該整合檢討的時候，只要任何需要檢討修法，國民黨一定支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法