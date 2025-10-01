為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨團81人群組政務官在內 吳宗憲要立法規範政務官中立

    2025/10/01 15:13 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委吳宗憲今表示，他要推動制定「政務人員行為基準法」，讓政務官依法中立。（翻攝臉書）

    國民黨立委吳宗憲今表示，他要推動制定「政務人員行為基準法」，讓政務官依法中立。（翻攝臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流釀慘重災情，民進黨立委王定宇在黨團群組要求政院釋出「殺傷力消息」反擊，不料對話卻遭截圖外流。國民黨立委吳宗憲今日表示，該綠營內部群組有81人，裡面包括立委、助理，還有政務官。政務官和執政黨綁在一起搞殺傷力訊息攻擊在野黨及地方政府。這就是行政不中立最赤裸的證據，他要推動「政務人員行為基準法」，讓政務官依法中立，不能再當政黨打手。

    據流出的對話內容顯示，王定宇在群組中向行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及民進黨秘書長徐國勇提議，可透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續接著反擊。

    吳宗憲指出，災害面前，人民需要的是真相與救援，不是政黨的文攻武嚇。而且政務官在群組裡不是「靜默旁觀」，而是直接參與操作，立馬在群組裡以「收到」回應，包括張惇涵回覆「跟世芳處理中。」這代表政務官根本不是在行政崗位上做事，而是和執政黨政客一起搞政治攻防，把行政資源和黨派利益綁死，徹底踐踏行政中立。

    已提「政務人員行為基準法草案」

    吳宗憲認為，政務官的身分，本該是超然中立，服務全民。但如今卻變成執政黨的「網軍群組成員」，跟著一起計算政治殺傷力。這不是民主，這是黨國體制的翻版。他已提出「政務人員行為基準法草案」，要推動立法，只有明文規範政務人員的行為界線，給予法律責任與約束，才能監督、阻止政務官繼續假公務之名、行政黨之實。

    吳宗憲強調，民主社會，政務官不能再和執政黨同穿一條褲子，否則政府資源就會因政黨輪替，而不當地流向個別政黨的利益團體，這不利於國家長期發展。人民納稅錢養政務官，絕不能讓他們在群組裡幫民進黨打選戰。沒有「政務人員行為基準法」，政務官永遠成為政黨的附庸。

