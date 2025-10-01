舔共藝人群起祝賀「祖國」生日快樂！ 學者批：統戰投名狀

金馬影帝吳慷仁今日轉發中共官媒「人民日報」貼文，寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」。（圖取自微博）

中共十一國慶，台灣藝人再度發文祝賀！赴中發展的金馬影帝吳慷仁今日轉發中共官媒「人民日報」貼文，寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」。吳奇隆、劉畊宏轉發「央視」貼文，寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」；學者痛批，這不是單純的祝福，而是配合統戰的投名狀。

中華人民共和國建政76週年，演員陳志朋率先轉發「人民日報」貼文，寫下「新中國成立76週年，惟願山河錦繡、國泰民安」，成為第一位公開祝賀的台灣藝人。

請繼續往下閱讀...

吳奇隆、劉畊宏則轉發「央視」貼文寫下「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。張庭和林瑞陽夫妻更發文宣稱，「如果信仰有顏色，那一定是中國紅。祝福祖國，明天更美好！」

歐陽娣娣轉發「央視」貼文，寫道「祖國萬歲」、「願江山如畫，萬里皆安」；田麗寫說，「祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！76週歲生日快樂！」伊能靜則轉發「人民網」文案，留言「山河秀麗，國泰民安！」並接力表白祖國「1949—2025，新中國成立76週年」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，台灣藝人轉發中共官媒「祝賀祖國」的文案，看似溫情脈脈，實則是明確的政治表態。他們明知中國把「愛國」與「愛黨」綁在一起，但為了經濟利益選擇跟進，等於以個人聲量替專制政權背書。這不是單純的祝福，而是配合統戰的投名狀。

洪浦釗批評，在龐大的市場利益下，部分台灣藝人寧願向中國效忠，也不願堅持自由民主社會的價值。當這些發文回到台灣，不僅會被視為對專制的迎合，更會被中國操作為「台灣藝人認同祖國」的證據，用來稀釋我們的民主共識。

洪浦釗強調，民主社會當然尊重言論自由，但不能天真。藝人身為公共人物，他們的聲音已超越個人選擇，而成為中國統戰的工具。既然享有曝光與影響力，他們就必須接受社會的檢驗與批判，如果有違法行為，也必須予以追究。

台灣藝人歐陽娣娣轉發中共官媒「央視」貼文，寫道「祖國萬歲」、「願江山如畫，萬里皆安」。（圖擷取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法