    首頁 > 政治

    稱痛恨弊案卻站顏寬恒旁喊反罷免 林智群：黃國昌滿腦政治算計

    2025/10/01 15:59 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委顏寬恒（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌今（1）日表示，《菱傳媒》「台中顏清標105號碼頭案」報導「從頭到尾」是「吹哨者協會」調查完成。《菱傳媒》前總編輯蔡日雲在臉書發文痛罵「就有垃圾人會攬功說都是他的功勞」。對此，律師林智群表示，黃國昌不是最痛恨弊案嗎？怎麼會跑去跟弊案顏家站在一起？

    蔡日雲今日在臉書發文表示，105號碼頭議題是「公共議題」，2021年的《菱傳媒》有一群無懼黑白兩道壓力的媒體工作者，努力爬梳資訊、無數晚上熬夜看好幾年的立院公報、走訪奔波、反覆改稿確認、開會溝通，再三對比部分場景內容，直到報導出去的內容，完全貼近事實，零失誤，「這才是調查記者真功夫的表現。」

    林智群在臉書PO文表示，黃國昌口口聲聲說他組狗仔是要揭弊，結果他找到顏家的弊案，自己不上火線揭發，而是餵給媒體，讓顏家難看，然後呢！人民要罷免顏寬恒，黃國昌竟然站在顏家旁邊反對罷免？

    林智群直言，你黃國昌不是最痛恨弊案嗎？怎麼會跑去跟弊案顏家站在一起？這個事情可以看出，黃國昌這個人滿腦子都是政治算計，揭弊什麼的，才不是他在乎的。

