    首頁 > 政治

    鄭麗文拜會請益 王金平手寫3點提醒與期許

    2025/10/01 14:02 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人鄭麗文今日在臉書發文貼出拜訪前立法院長王金平的合照。（截圖自鄭麗文臉書）

    國民黨主席候選人鄭麗文今日在臉書發文貼出拜訪前立法院長王金平的合照。（截圖自鄭麗文臉書）

    國民黨主席候選人鄭麗文今日在臉書發文貼出拜訪前立法院長王金平的合照，她並強調，決定參選黨主席前曾兩次向王金平報告並請益，她昨天再次為黨主席的選舉專程去拜訪王金平，王除了關心她的選情，也提供寶貴意見，讓她受益良多，收穫滿滿。

    鄭麗文並指出，王金平念茲在茲的是兩岸和平、國家發展與社會和諧，對國民黨的未來與黨主席責任有非常深刻的期許，並慎重其事的手寫了3點提醒與期許：1、從政者為人民服務，為人民做事，國民黨也要時時刻刻記得為人民服務，為人民做事；2、檢討國民黨文化出問題以致人民不能接受，新主席要改造內部文化，並期許「新思維、新氣象和新作風」；3、當主席後要為全民服務，團結社會全民，「和氣致祥」。

    鄭麗文還說，王金平不斷強調，台灣內部不能再繼續撕裂對立下去，國民黨要團結台灣，才能成功推動兩岸和平，不論是台灣內部，抑或是兩岸都要「和氣致祥」，才是人民之福，對於王金平的期許，她會深深銘記於心，絕對不會辜負王金平的心意。

