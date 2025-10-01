拚立院席次！台聯主席周倪安7日跨海舉行澎湖民眾見面會

台聯主席周倪安七日在長春飯店舉行澎湖民眾見面會。（周倪安提供）

4連霸澎湖民進黨立委楊曜，因身體問題，宣布下屆不再參選立委，為澎湖政壇拋下震撼彈。台聯黨主席周倪安率先跳出表態，將跨海參選澎湖唯一一席立委，並在7日於長春飯店舉行澎湖民眾見面會。

曾是台灣第3大政黨的台灣團結聯盟，今年24週年黨慶宣布更名「台聯黨」，宣示走右派路線，由周倪安擔任黨主席。但台聯在2016年後主攻「政黨票」，因未過政黨票門檻，所以現在沒有任何立法院席次。

請繼續往下閱讀...

現任黨主席周倪安，歷任台聯黨秘書長/組織部主任、第八屆立法委員、李登輝學校校友會理事、廣播政論主持人、金融業研究員。周倪安表示，台聯已8年在立法院缺席，可見全國性政黨票不易取得，現在轉戰區域性立委，由於澎湖選區較小，方便挨家挨戶拜訪，宣揚台聯政治理念，爭取選民支持，因此為表達台聯對離島重視，將投入下屆澎湖立委選舉。

周倪安將在7日下午2-4時假長春飯店舉行「台聯主席周倪安記者會暨澎湖民眾見面會」，晚間7-8點應長春論壇邀請，發表「蛻變中的世局和和堅持理想的台聯」演説；8日早上6-7點逛北辰市場，7-8點逛魚市場，瞭解澎湖人的主要生活方式和經濟活動。

周倪安將在長春飯店舉行長春講座。（周倪安提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法