    首頁 > 政治

    拚立院席次！台聯主席周倪安7日跨海舉行澎湖民眾見面會

    2025/10/01 14:50 記者劉禹慶／澎湖報導
    台聯主席周倪安七日在長春飯店舉行澎湖民眾見面會。（周倪安提供）

    4連霸澎湖民進黨立委楊曜，因身體問題，宣布下屆不再參選立委，為澎湖政壇拋下震撼彈。台聯黨主席周倪安率先跳出表態，將跨海參選澎湖唯一一席立委，並在7日於長春飯店舉行澎湖民眾見面會。

    曾是台灣第3大政黨的台灣團結聯盟，今年24週年黨慶宣布更名「台聯黨」，宣示走右派路線，由周倪安擔任黨主席。但台聯在2016年後主攻「政黨票」，因未過政黨票門檻，所以現在沒有任何立法院席次。

    現任黨主席周倪安，歷任台聯黨秘書長/組織部主任、第八屆立法委員、李登輝學校校友會理事、廣播政論主持人、金融業研究員。周倪安表示，台聯已8年在立法院缺席，可見全國性政黨票不易取得，現在轉戰區域性立委，由於澎湖選區較小，方便挨家挨戶拜訪，宣揚台聯政治理念，爭取選民支持，因此為表達台聯對離島重視，將投入下屆澎湖立委選舉。

    周倪安將在7日下午2-4時假長春飯店舉行「台聯主席周倪安記者會暨澎湖民眾見面會」，晚間7-8點應長春論壇邀請，發表「蛻變中的世局和和堅持理想的台聯」演説；8日早上6-7點逛北辰市場，7-8點逛魚市場，瞭解澎湖人的主要生活方式和經濟活動。

    周倪安將在長春飯店舉行長春講座。（周倪安提供）

