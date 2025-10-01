為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「英國要守護受到威脅的民主價值」保守黨影子商貿大臣訪立院

    2025/10/01 15:12 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜1日在立法院接見英國保守黨影子商貿大臣葛里菲斯下議員一行。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜1日在立法院接見英國保守黨影子商貿大臣葛里菲斯下議員一行。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜今日接見英國保守黨影子商貿大臣葛里菲斯下議員（Andrew Griffith）訪問團一行，葛里菲斯表示，英國致力於發展自由貿易、基於規則與價值的國際制度，並且要守護受到威脅的民主價值，所以他認為國會間的交流至關重要。

    葛里菲斯指出，在當今這個時刻擔任國會議員非常艱鉅且充滿挑戰，因為當前的世界局勢快速改變，貿易充滿競爭，甚至民族主義的出現，導致許多分裂的情況，社會上也充滿各種挑戰，包括人口老化、能源轉型等，都需要商界人士提供解決問題的視角。

    「非常歡迎台灣立委到倫敦訪問」。葛瑞菲斯說，台灣立法院和英國國會間的關係非常強健，國會友好協會充滿活力；英國各黨派間也許有些紛爭，但一致共識就是要深化雙邊國會的關係。

    韓國瑜則表示，立法院朝野黨團立委都非常熱切地想跟英國有進一步經濟、貿易合作，英國是台灣對歐洲貿易的第3大貿易夥伴，雙邊貿易將近80億美元，這數字實在太少太少，相信未來台灣與英國間經貿一定可以大幅成長。

    韓國瑜說，人類過去500年歷史，如果沒有英國參與，這個世界將是黑白的，爭取自己變為更好的民主國家，是英國為世界帶來的良性影響。英國非常驕傲地稱為「日不落國」，而台灣土地只占地球的萬分之3，2300萬人口只占世界的千分之3，雖無法像英國一樣成為日不落帝國，但可以變成「全球的日不落台商」，全世界每個角落都有台灣商人的身影。

    韓國瑜表示，希望首次來台的訪團成員能對台灣留下好的印象、多多發掘台灣人的熱情，英國與台灣間是否有潛力，可以促成更多經貿合作，期待有更多來往。

    立法院副院長江啟臣也說，非常認同訪問團成員對於商業貿易的重視，因為國際政治與自由貿易息息相關，尤其目前我們面臨關稅挑戰，台英更應在經濟貿易上加強合作。英國已於去年底正式加入「跨太平洋夥伴全⾯進步協定 」（CPTPP）會員國，他也籲請訪賓能持續⽀持台灣加入CPTPP，相信台英一定能攜⼿打造更加開放且更具韌性的印太經貿體系，共同創造更多的經濟效益，彼此互利共榮。

    立法院長韓國瑜（左5）接見英國保守黨影子商貿大臣葛里菲斯（左4）下議員（Andrew Griffith）訪問團一行，葛里菲斯表示，英國致力於發展自由貿易、基於規則與價值的國際制度，並且要守護受到威脅的民主價值。（圖由江啟臣提供）

    立法院長韓國瑜（左5）接見英國保守黨影子商貿大臣葛里菲斯（左4）下議員（Andrew Griffith）訪問團一行，葛里菲斯表示，英國致力於發展自由貿易、基於規則與價值的國際制度，並且要守護受到威脅的民主價值。（圖由江啟臣提供）

