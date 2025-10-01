為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    第6屆海外十大傑出青年競爭激烈 獲獎者橫跨5大洲拓展台灣影響力

    2025/10/01 13:59 記者方瑋立／台北報導
    海華文教基金會1日在台北圓山大飯店頒發「第6屆海外十大傑出青年」獎項，由橫跨5大洲9國的台灣僑胞獲獎。（記者王藝菘攝）

    海華文教基金會1日在台北圓山大飯店頒發「第6屆海外十大傑出青年」獎項，由橫跨5大洲9國的台灣僑胞獲獎。（記者王藝菘攝）

    海華文教基金會今（1）日在台北圓山大飯店頒發「第6屆海外十大傑出青年」獎項，由橫跨5大洲9國的台灣僑胞獲獎。僑委會委員長徐佳青強調，海外僑胞是國力的延伸，協助海外僑民代代傳承更是近年僑務工作重點，獲獎者無論是移民第幾代，都是各專業領域中的佼佼者，代表海外僑界新世代的繼起力量。

    海華文教基金會為表揚海外各領域有傑出表現或重大貢獻的優秀青年，自2015年起每兩年舉辦一次海外十大傑出青年選拔活動，並廣獲僑界熱烈迴響，迄今已辦理五屆，共計表揚47位海外優秀僑靑。基金會董事長吳明穎說，今年的選拔活動吸引了來自全球6大洲、20個國家的優秀海外青年報名，競爭異常激烈。

    他說，經過多輪審查，最終選出十位在各自領域表現卓越的青年才俊，這些青年不僅在專業領域取得了顯著成就，還在文化交流與國際合作等方面作出了不懈努力，為台灣提升國際能見度作出貢獻。歷年得獎者們來自不同領域，包括商業、科技、法律等，並且充分展現了台灣青年在全球舞台上的影響力。

    徐佳青：海外僑胞是國力的延伸

    徐佳青致詞說，海外僑胞是國力的延伸，「Move to Next Generation」更是僑委會的核心目標之一，近年僑務工作已不單只是服務、聯繫僑胞，更大部分是協助海外僑民的代代傳承。僑青則是僑社永續發展的重要基礎，每一位得獎的優秀海外青年們，不論是剛到海外打拼的第一代，或是已在海外成長發展的第二、三代，都是各專業領域中的佼佼者，更是代表海外僑界新世代的繼起力量。

    2025年中華民國第六屆海外十大傑出青年得獎名單如下：

    姓名｜洲別｜僑居地（國家/城市）

    丁懿辰 Brandon Ting｜北美洲｜美國 / 西雅圖

    王湘鄉 Hsiang Hsiang Wang｜歐洲｜挪威 / 奧斯陸

    李致德 Chih-Te “Chit” Lee｜亞洲｜泰國 / 曼谷

    李柏諺 Brian Lee｜大洋洲｜帛琉 / 科羅州

    金曉昀 Danica HY Chin｜非洲｜南非 / 約翰尼斯堡

    姜寧瑋 CHIANG NING WEI｜亞洲｜韓國 / 世宗市

    許志遠 Tony Hsu｜北美洲｜加拿大 / 溫哥華

    游鈞聿 Yu, Chun-Yu Anderson｜中南美洲｜委內瑞拉 / 卡拉沃索

    葉耀元 Yao-Yuan Yeh｜北美洲｜美國 / 休士頓

    謝頡妮 Jenny Hsieh｜大洋洲｜澳大利亞 / 墨爾本

    僑委會委員長徐佳青今出席「第6屆海外十大傑出青年」頒獎活動，並發表談話。（記者王藝菘攝）

    僑委會委員長徐佳青今出席「第6屆海外十大傑出青年」頒獎活動，並發表談話。（記者王藝菘攝）

