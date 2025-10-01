榮獲海外十大傑出青年 葉耀元：求學階段立志助台突破外交困境

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（右）1日獲頒第6屆海外十大傑出青年獎。（記者王藝菘攝）

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（1）日獲頒第6屆「海外十大傑出青年」獎項，從6大洲20國數十名競爭者中脫穎而出。他致詞時回顧求學與執教歷程，強調自己在大學畢業後便立下志向，要協助台灣突破國際外交困境，並持續在海外推廣台灣，搭建交流橋樑。

葉耀元領獎時說，獲獎雖是莫大榮譽，但在美國任教多年，他的學生常打趣「老師都已經教書十幾年了，怎麼還能叫青年？」不過他認為，正因台灣青年在海外盡己所能，才能持續展現影響力。

「盡本業幫助台灣與其他國家建立橋樑及人與人之間的交流，是我從唸完大學之後，一直都有的想法」，葉耀元說，他從台大畢業後赴美攻讀博士，過程中深刻體會到台灣在國際社會不被承認、不被認同的處境，因此唸完博士後毅然決定留在美國發展教職，並透過學術研究、社群連結、華府智庫與政府交流等方式，持續推廣台灣，協助台灣突破外交困境。

葉耀元強調，有句名言「台灣最美麗的風景是人」，但其實台灣人不只是風景，更是台灣最珍貴、最有價值的資產，尤其是在海外為台灣努力發光發熱的同胞，感謝海華基金會與僑委會的肯定，並期待與其他同獲「十大傑出青年」殊榮的夥伴，一同在不同領域為台灣發光發熱。

