為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    榮獲海外十大傑出青年 葉耀元：求學階段立志助台突破外交困境

    2025/10/01 14:33 記者方瑋立／台北報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（右）1日獲頒第6屆海外十大傑出青年獎。（記者王藝菘攝）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（右）1日獲頒第6屆海外十大傑出青年獎。（記者王藝菘攝）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（1）日獲頒第6屆「海外十大傑出青年」獎項，從6大洲20國數十名競爭者中脫穎而出。他致詞時回顧求學與執教歷程，強調自己在大學畢業後便立下志向，要協助台灣突破國際外交困境，並持續在海外推廣台灣，搭建交流橋樑。

    葉耀元領獎時說，獲獎雖是莫大榮譽，但在美國任教多年，他的學生常打趣「老師都已經教書十幾年了，怎麼還能叫青年？」不過他認為，正因台灣青年在海外盡己所能，才能持續展現影響力。

    「盡本業幫助台灣與其他國家建立橋樑及人與人之間的交流，是我從唸完大學之後，一直都有的想法」，葉耀元說，他從台大畢業後赴美攻讀博士，過程中深刻體會到台灣在國際社會不被承認、不被認同的處境，因此唸完博士後毅然決定留在美國發展教職，並透過學術研究、社群連結、華府智庫與政府交流等方式，持續推廣台灣，協助台灣突破外交困境。

    葉耀元強調，有句名言「台灣最美麗的風景是人」，但其實台灣人不只是風景，更是台灣最珍貴、最有價值的資產，尤其是在海外為台灣努力發光發熱的同胞，感謝海華基金會與僑委會的肯定，並期待與其他同獲「十大傑出青年」殊榮的夥伴，一同在不同領域為台灣發光發熱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播