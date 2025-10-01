鍾沛君嗆災民「有哪個沒吃便當餓死」 藍委也看不過去：話講太快

國民黨台北市議員鍾沛君。（資料照）

花蓮縣光復鄉上週因堰塞湖溢流遭受重創，有網友質疑，一堆便當放到臭掉，卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君在政論節目上表示，「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」對此，國民黨立委黃仁今日受訪表示，黃仁表示，應該是講太快了，深入災區時現場非常凌亂，不知道家還能不能住，還能否重建，大家都亂了腳步。

鍾沛君在政論節目《新聞面對面》表示，「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中。那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」

請繼續往下閱讀...

黃仁今日受訪被問到此議題時表示，「鍾小姐所談的 ，她有沒有真正深入到那個災區裡面，了解狀況再來做評斷」，這對災民以及義工有點不公平。媒體詢問，是否覺得這樣說傷害大家的心？黃仁說，「當然，傷害嘛」，很多拿自動自發拿圓鍬、鏟子來的志工，這可以顯現台灣的愛心，不必有這樣的口水戰，「麻煩妳就在那邊深入其境」，他自己的團隊已經進入災區第9天了。

黃仁指出，深入災區時現場非常凌亂，不知道家還能不能住，還能否重建，大家都亂了腳步。且救災中交通非常不便，重機具要進去搶救，車流量太多，物資、水、便當無法到達，只有自求多福。大家都很想深入到每一戶，但因為交通堵塞，甚至只能用走路的，他的救災服務處也提供吃的給民眾，獅子會也來幫忙協助煮飯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法