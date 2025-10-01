為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    北市公館圓環塞爆掀民怨 民進黨：蔣萬安別再「蔣幹話」

    2025/10/01 13:36 記者陳政宇／台北報導
    公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。（即時新聞攝）

    公館圓環改建為「正交路型」，第一個上班日陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。（即時新聞攝）

    台北市公館圓環改建為「正交路型」，昨（9月30日）為第1個上班日，儘管台北市長蔣萬安宣稱「車流順暢」，但實際上周邊路段卻陷入嚴重壅塞，引發大量民怨。對此，民進黨今（1日）批評，台北市長蔣萬安不聽專家勸阻、不顧市民反對，只會市政膨風，奉勸別再「蔣幹話」。

    民進黨今天在臉書撰文指出，蔣萬安今年6月在議會接受質詢時，表示國際大廠輝達（NVIDIA）台灣總部要落腳的地點，就是北投士林科技園區T17、T18用地，更強調市府已啟動各項建設全面迎接。結果如今MOU到期了，卻遲遲沒有更新的進度，台北市政府這樣的效率和執行力，真的留得住輝達嗎？

    不只如此，民進黨說，蔣萬安為了展現自以為的魄力，不聽專家勸阻、不顧市民反對，硬要拆除公館圓環，並填平公車專用地下道。如今圓環拆除後恢復通行，昨天第一個上班日，蔣萬安一早七點搶著視察，直呼「交通還算順暢」，隨即上班尖峰時間就大塞車，更在台北市副市長李四川面前發生機車擦撞意外。

    民進黨也質疑，縱使台北市政府連夜趕工，重新劃設標線、調整號誌，今天一早，還是有網友批評「正交路口比圓環更亂」、「第二天猶如返鄉車潮」。到底拆了圓環後，除了不斷等紅燈、紅燈等不完外，交通改善在哪裡？

    民進黨呼籲，奉勸蔣萬安，市政固然要優先，但同樣重要的是，別再「蔣不聽」、「蔣幹話」了，如果「膨風式市政」留不住輝達、也解決不了塞車，台北市民只會更加失望。

