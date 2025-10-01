蕭依依曾爆郭台銘非公開行程 林楚茵：黃國昌非法跟監不分藍綠白

民進黨立委林楚茵昨公布手機簡訊起底，蕭依依和謝幸恩就是同一人。（圖由林楚茵辦公室提供）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，涉入的中央社前記者謝幸恩被控在「民報」以筆名「蕭依依」撰稿。民進黨立委林楚茵指出，蕭依依2023年8月獨家報導總統參選人郭台銘不公開行程，質疑跟監郭是否也是黃國昌指示。

林楚茵表示，黃國昌被踢爆早在2022年就開始指揮狗仔集團「非法跟監」，她質疑跟監對象不分藍綠白，甚至無黨籍郭台銘也在名單內。

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，「蕭依依」這個雙面人，2023年8月報導郭台銘不公開行程，當時郭正準備參選總統，跟監郭台銘也是黃國昌指示？動機又是什麼？這種不公開行程如果不是狗仔跟監怎麼留給「民報」蕭依依獨家？她當時不是在中央社當記者嗎？

林楚茵說，黃國昌既不是「揭弊」也不是「反蒐證」，根本是把跟監情報當政治交易籌碼，甚至同黨柯文哲、吳欣盈可能都是受害者，踐踏新聞自由，媒體淪為「昌式工具」。

林楚茵說，黃國昌專業「關燈人」毀了時代力量，菱傳媒也倒在他的嘴裡，「黨狗媒」三位一體的黃國昌竟然厚顏無恥說「菱傳媒」早就經營不下去，被害到失業的基層媒體記者真倒楣，遇到黃國昌「從拿年終變成領資遣費」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法