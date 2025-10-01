竹市明年總預算增169.93億 曾資程：不會建設就還錢於民

新竹市明年總預算較今年度增169.93億元，市議員曾資程稱高虹安邱臣遠不會建設，就還錢於民。（記者洪美秀攝）

新竹市府已完成明年度115年度總預算編列，歲入編467.27億元、歲出編437.16億元，歲入歲出相抵結餘30.11億元，將用於償還市府債務。對此，市議員曾資程指出，市府115年歲入預算達467.27億元，比114年的297.34億元大幅增加169.93億元，成長57.15%，但看不到市府有重大建設規畫，籲高虹安邱臣遠團隊，既然對城市沒規畫願景，就「還錢於民」，像是普發現金給每位市民及放寬敬老津貼設籍年限與財產所得門檻、調整13年未漲的公立導師費、增加基層里長建設經費。

曾資程說，從歷屆市府的執行量能來看，即便是捷運、鐵路立體化等重大建設，不可能在1年內去化這麼大的新增預算，而大規模預算編列將會成為未來的常態。在這種情況下，高虹安、邱臣遠團隊的選擇，不外乎還債或增加經常門支出。如果市民覺得市府做不出亮眼建設，那麼「還錢於民」就是最直接的照顧方式。

他籲市府普發現金給每位市民，同時應放寬敬老津貼設籍年限與財產所得門檻、調整13年未漲的公立導師費、增加基層里長建設經費，甚至是增加育兒津貼等，另包括提高敬老愛心卡到1200元，放寬敬老愛心卡臥床或行動不便者也可使用等，都是直接受惠於民。

市府財政處表示，有關115年度預算案歲入歲出賸餘30億餘元，其中11億會用來償還世博台灣館產創園區基金債務，以及公務預算1年以上債務；另考量115年度中央核定地方政府一般性及計畫型補助款多屬暫列性質，為因應核定數與實際撥付數之差異，會保留部分經費。

