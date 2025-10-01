為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    青年國際學者第一人 葉耀元公開表態挺邱議瑩

    2025/10/01 15:58 記者葛祐豪／高雄報導
    葉耀元教授（左）表態挺邱議瑩（中），右為邱的先生李永得。（邱議瑩提供）

    葉耀元教授（左）表態挺邱議瑩（中），右為邱的先生李永得。（邱議瑩提供）

    經常在臉書「葉教授的國際學院」抒發國際情勢、台灣政情的葉耀元教授，今（1）日在社群上表態支持邱議瑩，強調「高雄市綠營執政的傳承，要靠大家一起努力，大家加油！」這也是青年國際學者第一人表態挺邱議瑩。

    民進黨高雄市長初選選情白熱化，陸續有公眾人物表態向選民推薦心目中適合人選。目前任職於美國聖湯瑪斯大學、身兼國際研究與當代語言學系及政治系雙系主任的葉耀元，今天在社群上表態支持邱議瑩，邱議瑩也回覆說「謝謝葉教授，談話中獲益良多，希望大家一起努力，延續高雄執政成果！」

    剛榮獲海華文教基金會評選「中華民國海外十大傑出青年」的葉耀元說，昨天一回到台灣就有機會跟邱議瑩與李永得董事長餐會，很多人其實不知道，他是高雄美濃女婿，現在也是美濃區選民，其實是邱議瑩的在地選民。

    葉耀元表示，美濃大峽谷被藍營吵得亂七八糟，現在也因為花蓮救災的關係，好像被搞的不了了之了。「台灣這種莫名其妙的爆料與潑髒水的政治手段，實在是太難看了」、「不知道黃國昌學長跟他的吹哨者協會要怎麼跟社會交代，還是只會繼續推托其詞呢？這就讓我們靜靜的看下去」，但高雄市綠營執政的傳承，要靠大家一起努力。

    邱議瑩說，很感謝葉教授的支持與鼓勵，昨日聚會中，彼此針對台美國際情勢、異國生活文化差異與台灣政情，都有相當深入交流，也感佩葉教授這幾年在多國奔波、特別是讓台美正式與非正式管道更暢通所做的努力。

    葉耀元於台大政治系畢業後赴美深造，是青年學者世代中對台美關係、美中台關係等國際局勢的知名學者代表之一，近年來多往返美國、台灣、日本等地，與政府、政黨、學術界推動各項交流、演講，他也是本次民進黨高雄市長初選，第一位表態支持邱議瑩的青年國際知名學者。

