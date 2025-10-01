為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    公館圓環塞爆蔣萬安卻稱「車流順暢」 洪健益：市民淪為草率政績犧牲品

    2025/10/01 13:16 即時新聞／綜合報導
    市議員洪健益。（資料照）

    市議員洪健益。（資料照）

    台北市公館圓環改建為「正交路型」，昨（9月30日）為第1個上班日，儘管台北市長蔣萬安宣稱「車流順暢」，但實際上周邊路段卻陷入嚴重壅塞，引發大量通勤族在網路上抱怨。對此台北市議員洪健益表示，蔣萬安為搏聲量火速拆公館圓環，市民慘淪塞車人質「順暢說」大破功。

    洪健益在臉書PO文表示，昨天健益也接到不少通勤朋友反映，羅斯福路、基隆路通勤大塞車，公車族苦不堪言，汽機車更是寸步難行，蔣萬安市長昨早「7點」去視察，還說「看起來算順暢」，根本破功，荒謬至極！蔣市長急於製造聲量，想把「拆除公館圓環」、「填平地下道」包裝成政績工程，完全忽略周遭里民意見，忽視通勤族需求，也沒有提出完善交通配套與評估報告。首日完工，市民就成了車陣受害者。當年柯文哲拆忠孝橋引道，雖強調速度，但背後有完整交通評估與民意共識。蔣萬安只學到「快拆」的花招，為了搏政績，草率動工，根本是東施效顰，任性短視！

    洪健益指出，更離譜的是，市府還想用「17天超前完工」來博取掌聲，掩蓋了蔣萬安施政草率與領導傲慢。火速完工不是交通黑暗期的終點，交通是否順暢，還需仰賴提前宣導讓駕駛清楚動線，才能安全駕駛、並且迅速調整交通號誌順應車流…等，否則只是另一場交通災難的開始！

    洪健益直言，蔣萬安市長，請正視問題並盡速提出有效的對應措施，不要繼續把市民朋友當作犧牲品，成為你草率政績秀的代價！

