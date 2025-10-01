滑倒骨折術後首度出席公開行程 張麗善：體會到應先踩穩步伐

張麗善休養數日後，今出席縣府公開行程。（記者李文德攝）

雲林縣長張麗善9月25日上午在縣長室外走廊滑倒，因用左手撐地導致左手橈骨骨折，經過近5天休養，今（1）日上午出席公開行程，面對媒體詢問狀況，她說「休太多天反而沒精神」，此次體會到先讓自己先停下來、放輕鬆，一步一腳印把步伐踩穩了以後，讓自己也安心。

張麗善上週四先在2樓縣長室開會，結束再下去1樓親民大廳，才走出縣長室走廊不久，疑似腳步太快而滑倒，下意識用左手撐地後突然哀叫一聲，經醫師診斷為橈骨骨折，開刀治療並休養。

張麗善出院後，以護具固定手臂，經過將近5天休養，張麗善早上10點半出席公開採訪行程，致詞時左手不時還會舉起撥頭髮、不斷比起食指。

記者詢問「縣長休養還好嗎？」她表示，雖然說休息是為了走更長遠的路，但覺得休息太多天對她來講反而沒有精神，還是要上班比較好。

張麗善指出，因為她是工作型人格，把工作當樂趣，喜歡看人、喜歡做事，現在左手還好，雖然有一點不方便，但還是不幸中的大幸。等到拆線完以後，應該可能也要兩、三個月才能夠恢復如初。

張麗善表示，這段時間還是要好好地保養，因為還要走更長遠的路，更體會到每一步都要非常穩健才可以踏出去，太急躁、太快速都不行，放慢腳步一下。記者再追問「是意有所指是不是？」她強調，是說她每天都很急，想趕快把事情做完，所以腳步、思緒都很快，但有時候是讓自己先停下來、放輕鬆，把步伐踩穩後，也讓自己和別人都安心。

張麗善左手現在還能撥頭髮。（記者李文德攝）

