    首頁 > 政治

    中共國慶》習近平稱反對台獨、捍衛領土完整 陸委會：無新意

    2025/10/01 12:45 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日表示，中共重申對台政策舊調，並無新意。我政府兩岸政策立場一貫，致力維持台海現狀，堅定捍衛國家主權與民主自由。（資料照）

    

    中共十一國慶，中國國家主席習近平在中共建政76週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。陸委會批評，中共重申對台政策舊調，並無新意。

    據中國官媒《新華社》報導，習近平表示，中共10月將召開20屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議。要緊緊圍繞「新時代新征程」中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好、實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

    習近平聲稱，新征程上，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好「融入國家發展大局」，更好發展經濟、改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

    對此，陸委會表示，中共重申對台政策舊調，並無新意。我政府兩岸政策立場一貫，致力維持台海現狀，堅定捍衛國家主權與民主自由。

