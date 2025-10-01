為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鍾沛君稱「哪個災民沒吃便當餓死」 挨轟向中國看齊、活在哪個年代？

    2025/10/01 13:32 即時新聞／綜合報導
    針對台北市議員鍾沛君稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」徐閉在臉書發文指出，「我是不知道鍾沛君活在哪個年代，要用有沒有人餓死當成花蓮縣政府施政效率的判斷標準，是向中國看齊嗎？」（圖擷自徐閉臉書）

    花蓮光復鄉上週因堰塞湖潰流遭受重創，針對外界質疑一堆便當放到臭掉卻有許多人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」引發外界抨擊，網紅徐閉對此發文批評。

    針對外界質疑花蓮縣府的物資調配有問題，不少便當直接放到臭酸扔掉，卻有一票人吃不到飯，鍾沛君在政論節目談及此事時竟稱：「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中……那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」爭議言論引發外界批評。

    徐閉在臉書發文指出，「我是不知道鍾沛君活在哪個年代，要用有沒有人餓死當成花蓮縣政府施政效率的判斷標準，是向中國看齊嗎？」、「如果中國國民黨的執政標準就是災民不要餓死即可，難怪花蓮縣長寧可把便當放到臭酸，也不願意想辦法分配物資，反正一般人可以餓七天也沒事？」

    徐閉也批評，「媒體來了，縣長看到有鏡頭去喪家表演哭兩聲，下次就選上了，何必像民進黨那麼辛苦整合物資設計分配網，對吧？」、「這種水準的政客和政黨至今還有超過5百萬人支持，真是民主社會的悲哀」。

    徐閉在文末也直言，「至今還看到有人在說什麼救災就好不要談政治，那幾十條人命，這些人的鄉愿和愚昧都推了好幾把」。

