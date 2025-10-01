抗中命運共同體！ 沈伯洋：民主世界須團結否則將被裂解

西藏台灣人權連線等多個民間團體今在立法院共同舉行記者會，呼籲「抗中反壓迫、人權不退讓！」（記者廖振輝攝）

今天（10月1日）是中華人民共和國國慶，西藏台灣人權連線等民間團體今共同舉行記者會。民進黨立委、台灣國會維吾爾連線會長沈伯洋到場表示，今天東突厥、香港、西藏的命運，都是台灣的命運，「大家有事，就是全部的人有事，現在必須以這樣的態度面對國際局勢，否則我們將墜入萬丈深淵。」

「One Voice For Freedom and Justice！」與會者強調，「我們要向世界清楚表達，面對中國威權的全面壓迫，各國政府、企業及公民社會各界都應全面挺身而出、不再退讓；唯有全球社會攜手抵抗威權，才能守護自由、民主、公義與人權。

西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁表示，中共說的和做的完全不同，中共底下不管是西藏人、維吾爾人，甚至中國自己的人都不快樂。近年，中國更強制推動大規模「寄宿學校」制度，迫使數十萬西藏兒童離開家園，在全面監控的環境中，接受以漢語和國家意識形態為主的教育，導致語言與家庭文化嚴重斷裂。

沈伯洋指出，每年10月1日，就是中國好發假消息的時期，中國在歡慶其國慶的同時，最重要的是不斷在全世界洗白其相關壓迫。過往解放軍負責維吾爾相關論述、外宣、假消息的將領，其實他現在也在負責東部戰區，其中也包含針對台灣，「所以這對我們來講，其實大家都是連成一體的。」

沈伯洋說，從2019年「反送中」開始，可以看到香港所面臨的困境，不管是香港、藏人、東突厥，「我們的命運是相連的。」中國壓迫不分哪一個族群，它所有手法、單位、所做的事情都非常一致，台灣作為自由民主的基地，不只要抵抗中國壓迫，更重要的是要和其他盟友連結在一起，共同抵抗中國的惡形惡狀。

他也提及，中國與俄羅斯不只是媒體合作，更多是軍事合作。「當獨裁者都站在一起合作的同時，若民主世界不能團結發聲、對抗，最終我們會被裂解。」

人權工作者李明哲表示，在中國管轄之處，維吾爾人虔誠信仰伊斯蘭教、家人曾在國外留學，就被逮補進入再教育營；圖博人兒童4歲就被迫與家人分開投入技術學校，沒有機會接觸自己的語言與生活方式，中國意圖瓦解圖博的文化傳承。香港人經過百年努力，把香港建設成東方明珠，但中國接手短短幾年，就讓東方明珠蒙塵，民眾只因為在足球賽事放國歌時間背對球場或沒有起立，就被以污辱國歌罪逮補判刑確定。

