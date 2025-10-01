菱傳媒確定停刊！黃國昌笑回「他們本就要收攤」被譙翻

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

網路媒體《菱傳媒》涉入民眾黨主席黃國昌「指揮狗仔集團」爭議，昨宣布即日起停刊，並於10月底解散。黃國昌今日被問及此事時，竟笑回：「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！在媒體界應該是大家都知道的事吧。」事不關己的態度，立刻讓他在PTT上被鄉民罵翻。

黃國昌今日在立院受訪，現場有媒體提問，菱傳媒發出聲明說要收攤，詢問黃國昌有沒有致電稍微關心一下社長陳申青？對此，黃國昌掛著笑容表示：「菱傳媒本來就要收攤啊，他們錢早就燒完啦！在媒體界應該是大家都知道的事吧。台鋼就沒有要給錢啊！」

相關說法被轉至PTT後，引發大量鄉民批評，表示：「出事馬上推」、「好狠哦」、「哪個政治人物能這麼清楚一家媒體的財務狀況，奇怪了為什麼只有他知道啊」、「台鋼是買來讓他倒的喔...要確餒」、「國蔥真是先知，找一家快倒的媒體來當工具人」、「老實說要輕描淡寫地這麼回答，也實屬不易，沒有一點愧疚之心嗎」、「不知道有多少人直接搞到失業，這背後不知道有多少家庭失去溫飽，這樣一句彷彿沒事般帶過」。

有鄉民也回文表示：「一個剛接手的集團有三支職業球隊，籃球棒球足球，每一個都在燒錢，還有一個啦啦隊經紀公司桂田，拿桂田來說每年要燒掉好幾千萬，網路媒體過去民報6年賠7200萬，你覺得台鋼集團賠不起就對了？實在考驗眾人的常識」；還有網友在Threads上諷刺：「同理，時代力量本來就要倒了，民眾黨本來就要倒了，最佳關燈手！」

