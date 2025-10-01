為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    又吃台灣豆腐？《戀與深空》中國手遊玩家買「台灣巴士廣告 」還挑10/1上路

    2025/10/01 13:24 即時新聞／綜合報導
    中國遊戲《戀與深空》沈星回1016生日企劃在宣稱購買「中國台灣台北巴士公車車身」。（圖擷取自臉書「戀與深空」、小紅書，本報合成）

    近年來「推活經濟」興起，當偶像、虛擬角色生日時，粉絲、玩家們會自發性購買大螢幕、捷運站廣告或是公車廣告。中國手遊《戀與深空》「沈星回1016生日企劃」在微博、小紅書宣布於10月1日至10月31日購買「中國台灣台北253路巴士車身」，且已有網友在小紅書留言區留言「看到公車廣告上路了」。

    這並非該遊戲中國玩家第一次吃「中國台灣」豆腐，卻是第一次「成功登台」。此外，有台灣玩家注意到，或許這也是「中華民國國旗」高清無碼在中國社群平台上存活最久的一次，因為欣欣客運有行政院國軍退除役官兵輔導委員會出資其中，高層也有退役軍官，所以每台公車上都貼有「中華民國國旗」。

    台灣玩家斥責，「是到底要試探幾次」、「硬要吃豆腐真的很難看」、「真的是謝了偷吃豆腐第一名」、「TW在上面欸wwwww小粉紅還沒發現嗎」、「欣欣客運都會貼國旗」、「每次都在『中國』台灣」、「他們是沒地方應援嗎==」。

    欣欣客運253路公車起訖站為景美女中與台北車站，有玩家表示已經傳私訊立委黃捷，也有玩家因行經路線景美為台北市議員苗博雅選區私訊給她。先前兩次「吃豆腐」都因玩家積極反映有及時擋下。

    欣欣客運外觀，車窗貼有國旗；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    沈星回1016生日企劃組文案。（圖擷取自中國微博）

    沈星回1016生日企劃組文案。（圖擷取自中國微博）

    熱門推播