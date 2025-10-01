台中市兒少代表遭裁撤，學童抗議「媽媽市長嫌我們講話大聲？」（記者黃旭磊攝）

台中市第4屆兒童及少年代表有21人，今年1月突遭市府以「政策變動」為由，取消代表資格並改為社區培力代表，無法參與兒權大會提案發聲，10多名學童抗議被剝奪發言權，由台中市議會民進黨團及無黨籍議員陪同，怒喊「兒少代表被噤聲、局長答詢說謊」。

民進黨台中市議員總召王立任、副召張芬郁及張家銨、黃守達、謝家宜，無黨籍市議員吳佩芸，今天上午陪台中市兒少代表，於議會抗議台中市社會局不當裁撤第4屆代表，將「兒少代表」身份變更為「兒少社區參與成員」，代表吳奕賢、黃芊睿、陳函諄、蔡欣岑及康平皓等人，稱台中市長盧秀燕曾為兒少打氣，但現在「媽媽市長嫌我們講話大聲嗎？」

代表在場表示，第3屆代表上任時，媽媽市長來講講話就走了，難道媽媽市長不關心我們了嗎，是嫌我們講話太大聲嗎，直到第4屆於今年元月上任，突被改成社區培力，無法參與市府會議、列席並提案，以粗暴手段噤聲兒少，「變成上課學員遭到被噤聲。」

台中市議員張芬郁說，遴選兒少代表是要提升公民素養、納入兒少觀點，看見代表參與公共事務的熱忱和努力，也感受到他們的失望，「盧媽媽和擅自改變兒少辦法的大人們到底是怎麼了？」用一只行政命令就推翻兒少代表。

台中市兒少代表由社會局推動，讓11歲至未滿18歲的兒童及少年參與公共事務，表達意見、促進兒少福利與權益保障。

社會局強調，依據聯合國兒童權利公約第二次國家報告國際審查結論性意見，建議我國兒少代表應更具多樣性，特別是身障、原住民及年齡較幼兒童，兒少委員現在是多元推薦，並沒有排除，只是非單一來源。

