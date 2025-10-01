鍾沛君「哪個災民沒吃便當餓死」 李忠憲：過去遭性騷擾被投以同理心現在卻冷漠對災民

成功大學教授李忠憲。（資料照）

花蓮光復鄉上週因堰塞湖潰流遭受重創，各界愛心物資湧入，針對外界質疑一堆便當放到臭掉卻有許多人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」引發外界抨擊。對此，成功大學教授李忠憲表示，她過去在遭受性騷擾時，社會多數人展現同理心；但她現在卻用冷漠的角度去評論災民的處境，顯得缺乏一致的感受力與同理心，如果「沒有死人就沒關係」成為政治的思維，那麼不只是災民的感受被忽略，連保護社會免於更大災難的努力都可能被視為無謂。

李忠憲在臉書PO文表示，若只問『有死人嗎』，那資安與公共安全都不必存在了，在今天的環境，藍白的政治人物，因為在中國併吞台灣的統戰不擇手段的環境之下，素質跟能力跟以前比起來真的相差太多，想起來也是很悲哀，身為台灣人有時候還會懷念起以前國民黨還在反共時稍微正常一點的政治人物。

李忠憲指出，鍾沛君在政論節目中說：「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中……那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」當她被性騷擾時，被朱學恒那樣親嘴，全國多數人都同理她的遭遇，看到有人用親藍名嘴來諷刺，我一點都不覺得有什麼好笑。

李忠憲續指，「有誰因為沒吃到便當而餓死嗎？」暗示浪費雖然可惜，但不至於造成生命危險，這句話忽略了災民及志工在災後的情緒——失落、被忽視、資源分配不公的憤怒。災害現場的情感不只是「會不會餓死」，還包括被政府照顧或尊重的感受，她過去在遭受性騷擾時，社會多數人展現同理心；但她現在卻用冷漠的角度去評論災民的處境，顯得缺乏一致的感受力與同理心。這會讓選民質疑她是否能理解弱勢者或受災群體的需要。

李忠憲分析，民意代表應關注公共資源分配的合理性與公平性，不只是看「有沒有人餓死」。這樣的言論可能反映出她看待公共服務的態度過於功利，缺乏對民眾尊嚴與感受的重視，民意代表需要與大眾建立信任，尤其在災害議題中更需要展現理解與關懷。用「沒有餓死人就不重要」的語氣，容易激起群眾的不滿與疏離感，損害公信力。

若僅用「是否餓死人」作為評斷標準，顯示其政策敏感度不足，也可能難以推動對災民有實質幫助的制度改善。

李忠憲說，這不只是失言，而是暴露出缺乏公共同理心與災後治理觀念。一個民意代表若習慣以「沒死人就好」的思維看待公共問題，往往無法洞察民眾在困境中的心理需求，也難以推動更細緻的救災政策，「她被社會理解過，卻選擇不去理解別人；這對一個民意代表來說，最大的問題就是失去了同理心，也失去了代表人民的資格感。」

李忠憲感嘆，身為資安的教授，也覺得感慨，因為資安事件通常會牽涉到隱私、資料，最多通常只是金錢的損失，只有真正攻擊關鍵基礎設施事後才會形成重大的災難，不過這個發生的情況非常稀少，如果「沒有死人就沒關係」成為政治的思維，那麼不只是災民的感受被忽略，連保護社會免於更大災難的努力都可能被視為無謂。政治若只剩下「不死人就好」的標準，終究會失去同理心，也失去存在的正當性。

李忠憲直言，如果不死人就沒關係的話，資安大部分都沒有必要！政治不只是避免死人，更是守護人民在困境中被尊重、被看見的權利。

