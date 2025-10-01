獨家》謝幸恩租車位跟拍潘孟安 偷拍照曝光後仍守一個月才撤

中央社前記者謝幸恩曾租下潘孟安、梁文傑住處的停車位，當時留下的通訊地址竟是法務部6樓記者室。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆養跟拍集團，長期偷拍綠營政治人物，一人分飾兩角的《中央社》前記者謝幸恩，曾租下總統府秘書長潘孟安、陸委會副主委梁文傑住處的停車位，讓狗仔進入偷拍。知情人士透露，潘孟安的事當時被爆出來後，這些狗仔還在地下室守了一個月，後來查出謝幸恩是承租人後，她們發現風聲不對才先撤離。

黃國昌涉指揮狗仔集團跟拍政治人物事件曝光後，謝幸恩日前辭去《中央社》司法線記者職務，亦請辭台北司法記者聯誼會長一職。民進黨立委林楚茵昨日公布簡訊內容，揭露《民報》記者「蕭依依（化名）」與《中央社》記者「謝幸恩」是同一人，所發採訪簡訊使用的手機號碼一樣。

林楚茵質疑，顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，請問黃國昌背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？請問王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何流到你們手上？

據了解，國民黨立委王鴻薇2023年12月爆料，時任總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安住在萬華「力麒御品」豪宅，並出示偷拍照片抹黑攻擊，潘事後提告，一、二審王鴻薇均敗訴，而潘早在2022年12月卸任屏東縣長，遭跟拍期間，並無公職身分，此偷拍事件已涉及政治偵防；另，梁文傑、林楚茵與潘孟安，則是住在同一棟大樓的鄰居。

知情人士指出，謝幸恩有在他們居住的大樓承租車位，共租了半年，目標是鎖定潘孟安、梁文傑等人偷拍。自從王鴻薇爆料潘孟安住在這邊後，甚至將地下室車位拍出來公諸於世，當時就有懷疑狗仔可能已經滲透進入地下室。

據描述，當時住戶就有展開調查是否有外人向管委會租車位，一查就知道這個外人是謝幸恩，更扯的是，承租文件所留連絡地址是寫法務部的地址，因為謝女是跑法務部的記者。

知情人士質疑，從大樓的停車位走到法務部要半小時，有可能特地開車來停在這邊，然後走路到法務部記者室上班嗎？根本不可能嘛！所以當時就有懷疑謝幸恩這個人了。

他批評，潘孟安的事情被爆出來後，這些狗仔還在地下室停車位守了一個月，後來我們查出來是誰租車位後，她們發現風聲不對才先撤離了，租約則是半年到期後就終止。

另外，關於狗仔跟拍集團有港資介入一事？熟稔中共統戰的官員說，香港是「國家安全法」、「反滲透法」明定的境外敵對勢力，現在有外國勢力來台設立組織介入政治，甚至進行政治偵防，法務部是主管機關應該要有立場。

