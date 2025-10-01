為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕海岸旗艦計畫施政報告竟「神隱」 地方嘆「選前承諾選後失落」

    2025/10/01 12:18 記者蘇孟娟／台中報導
    施志昌（左）批評「海岸九大旗艦計畫」竟從盧秀燕施政報告中神隱。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員施志昌今在議會質詢時指出，台中市長盧秀燕在上一任最後一年、2022年大張旗鼓提出「海岸九大旗艦計畫」，涵蓋媽祖文化園區、自行車道、濱海樂園改善等多項建設，地方期待是海線地區翻轉發展的重要藍圖；但26日盧秀燕在議會進行施政報告，這份旗艦計畫竟然「神隱」，報告中隻字未提，地方嘆「選前承諾選後失落」。

    盧秀燕回應，9大旗艦計畫已分交各相關局處，有部分正在推動，例如大安媽祖文化園區與自行車道建設，但也有一些計畫因「不可行」而無法落實；但施志昌追問「哪些計畫不可行」時，盧秀燕卻未正面回應，只以籠統說法帶過。

    施志昌指出，根據市府當年公布的規劃，「海岸9大旗艦計畫」包括，松柏衝浪基地計畫、雙寮生態綠洲計畫、五甲水上遊憩計畫、大安濱海樂園設施改善及北汕溪生態整治、媽祖文化園區空間營造、鷺鷥林秘境營造、高美聚落環境營造、台中港環港交通計畫與大甲鐵馬路徑營造等。

    施志昌說，當年市府將9大旗艦計畫包裝成海線發展新願景，對海線居民而言意義重大，地方也極期待，如今卻在各項市府公開文件中「完全消失」，連市長的施政報告都隻字未提，盧秀燕選前高調提計畫、吸引選票，如今沒有連任壓力，就讓計畫神隱，讓地方嘆「根本選前承諾，選後失落」，根本是「唬爛計畫」。

    施志昌要求市府應逐一檢視9大旗艦計畫的推動進度，並公開說明哪些計畫仍在執行、哪些已被擱置，市府若已決定放棄部分計畫，就應公開透明、向市民交代，而不是任其消失；他嚴正要求市府立即提出完整檢討報告，讓市民清楚知道9大旗艦計畫的真實狀況。

