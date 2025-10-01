為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌認調查顏家105號碼頭案 吳思瑤：引爆藍白矛盾

    2025/10/01 11:41 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委吳思瑤今表示，顏家105號碼頭案引爆的是藍白間的矛盾，藍營人士未來對黃國昌、藍白合恐怕會起戒心。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委吳思瑤今表示，顏家105號碼頭案引爆的是藍白間的矛盾，藍營人士未來對黃國昌、藍白合恐怕會起戒心。（記者叢昌瑾攝）

    網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，黃今天承認，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的。對此，民進黨立委吳思瑤表示，這件事情引爆的是藍白之間的矛盾，藍營人士未來對黃國昌、藍白合恐怕會起戒心。

    《菱傳媒》昨宣布即日起停刊，並於10月底解散，社長陳申青也坦言，台中顏清標105號碼頭案獨家報導來自黃國昌，但他對狗仔集團的運作不清楚。黃今日也承認，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的，但他認為不會影響他與國民黨立委顏寬恒的關係。

    民進黨立委吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，現在越來越多資訊都可以浮現出來，黃國昌跟騷、跟監、偷拍集團，不只針對綠營政敵，恐怕也劍指諸多國民黨的人士，《菱傳媒》昨天爆出來的消息，他們所謂創刊號的大報導，居然爆料者就和黃國昌狗仔集團有很大的關係。

    吳思瑤認為，這件事情引爆的應當是藍白之間的矛盾，黃國昌為什麼要對國民黨人士一手合作、一手又爆料打擊，黃國昌的政治人格完全無法信任，藍營人士未來對藍白合、黃國昌恐怕起了戒心與波瀾。

    《菱傳媒》2021年11月22日創刊號推出「台中105號碼頭」，揭露台中地方政壇要角、黑派掌門人顏清標與紅派要角張清堂兩家族聯手搶下台中港105號碼頭20年經營權內幕。報導推出時正值台中第二選區立委補選，代表顏家參選的顏寬恒選情備受衝擊、敗選，105號碼頭經營權終遭港務公司收回。

