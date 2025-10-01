外交部與「民主社群」簽署MOU 林佳龍：讓民主火焰在世界綻放

外交部長林佳龍見證我國與國際組織「民主社群（Community of Democracies）」簽署合作備忘錄（MOU）。（外交部提供）

外交部長林佳龍於訪問波蘭期間，與「民主社群」（又譯「民主國家共同體」Community of Democracies，CoD）秘書長阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）會晤，並共同見證外交部與CoD常設秘書處簽署合作瞭解備忘錄。林佳龍說，這份文件象徵台灣與CoD在民主、人權、法治與公民社會參與的共同承諾，亦為雙方未來合作奠定基礎。台灣將持續與理念相近國家並肩前行，讓民主的火焰在世界各地綻放，團結為自由與全球繁榮盡心力。

林佳龍去年訪問波蘭期間，便曾與阿頓梅納斯會面，他說，這次很高興能與這位曾任立陶宛外交部次長的台灣的老朋友會面。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說明，CoD秘書處設於波蘭華沙，目前共有30個成員國，雙方能在第三波民主化的起點簽署這份MOU格外具有歷史意義。未來，台灣與CoD將以此為基礎，積極在反制假訊息與外部干預（FIMI）、民主治理、公民參與等領域深入交流，拓展台灣參與CoD更多活動的契機。

林佳龍回顧阿頓梅納斯在2024年訪台時獲頒「睦誼外交獎章」，以表彰其在疫情期間推動立陶宛捐贈台灣逾25萬劑疫苗，以及協助促成以「台灣」名義在立陶宛設立代表處等重要貢獻。林佳龍並分享，阿頓梅納斯還特別準備了「台灣製的鋼筆」簽署合作文件，顯示他與台灣的深厚情誼。

林佳龍致詞時提及，自己曾在大學時期參與「野百合學運」，他深知民主不是抽象概念，而是以勇氣和犧牲換來的日常。他並指出，如今中國與俄羅斯等威權勢力相互支援，向全球南方輸出威權統治模式，並在俄烏戰爭中出現中國「假中立真親俄」的態勢。在此背景下，台灣與CoD攜手推動民主倡議，顯得格外重要。

林佳龍強調，台灣將持續與理念相近的國家並肩前行，讓民主的火焰在世界各地綻放，並團結為自由與全球繁榮盡心力。

