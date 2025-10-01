鍾沛君稱「哪個災民沒吃便當餓死」 網怒：真的不要太無恥

國民黨台北市議員鍾沛君卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎」？引發外界抨擊。網友看到後紛紛怒噴「請您親自實驗看看8天不吃不喝會是什麼狀態，謝謝。」（圖擷取自 臉書）

花蓮縣光復鄉上週因堰塞湖溢流遭受重創，針對有人質疑「一堆便當放到臭掉」卻有一票人吃不到飯，國民黨台北市議員鍾沛君卻稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎」？引發外界抨擊。網友看到後紛紛怒噴「請您親自實驗看看8天不吃不喝會是什麼狀態，謝謝。」

鍾沛君上政論節目《新聞面對面》談及此事時，一臉不以為然地說：「我們可以繼續在這裡爭執那1萬個便當浪費掉多可惜，縣府怎麼樣沒有把這些便當送到人民手中……那我就問一句，目前為止不管是災民或志工，有哪個人因為沒吃便當餓死嗎？沒有。」

臉書粉專「柯粉的超譯天地」在臉書PO文怒批，鍾沛君這是什麼沒人性的嘴臉？你要讓資源利用最大化，讓志工和災民都有最好的照顧，這就是縣府的責任，結果你為了幫傅氏夫妻脫責，說出這種反正沒人餓死就好的人人性發言？志工災民餓沒關係，餓死了再叫？那妳被朱學恒親一下又不會死，妳在叫屁？用死來當標準，這什麼鬼話？

有部分網友到鍾沛君臉書粉專留言「請您親自實驗看看8天不吃不喝會是什麼狀態，謝謝」、「妳昨晚台北市議員鍾沛君在《新聞面對面》裡發言的姿態與內容，一副『反正花蓮人非藍不投』的高姿態，很好～請繼續保持！」、「你鍾大議員真的不要太無恥耶！」、「妳在節目上表現有目共睹，罵中央 禍推中央就是收視保證？僅適合在少康收視群吧，面對狗仔那題，妳選擇讓子彈飛一會兒（事關藍白合？）不想得罪小草蔥粉？」

