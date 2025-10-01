被爆養狗仔黃國昌稱抹黑 尚毅夫嗆：拍人吃飯、闖紅燈叫揭弊？

黃國昌日前被爆養狗仔集團對政敵進行政治跟拍，引發外界熱議，涉入此案的中央社記者謝幸恩（化名「蕭依依」）為此於日前請辭，網媒《菱傳媒》也於9月30日宣布即日起停刊，並於10月底解散。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日陷入「指揮狗仔集團」跟監政敵爭議，黃國昌昨反批鏡傳媒「全台灣養最多狗仔」，名嘴尚毅夫則在政論節目砲轟，媒體所有文章都會負責任地刊登，反觀吹哨者協會雖自稱揭弊，卻不會直接標示來源，而是用「民眾提供」來代稱。尚毅夫也質疑「闖紅燈叫揭弊喔？陳時中去吃飯叫揭弊喔？」，酸黃「檔次這麼低，連週刊都不會去跟的新聞」。

黃國昌日前被爆養狗仔集團對政敵進行政治跟拍，引發外界熱議，涉入此案的中央社記者謝幸恩（化名「蕭依依」）為此於日前請辭，網媒《菱傳媒》也於9月30日宣布即日起停刊，並於10月底解散。黃國昌則稱謝幸恩是優秀記者，並批《鏡傳媒》有何資格指著人家鼻子說養狗仔？對監督政府的人發動抹黑式攻擊。

對此尚毅夫在昨晚播出的政論節目《狠狠抖內幕》直言「黃國昌的話，大家姑且聽聽就好」，他表示「第一個，媒體所謂的養狗仔，所謂的狗仔文化是從壹週刊帶進來的，但所有的文章都會負責任地刊登在他們所屬的週刊上面」。

尚毅夫強調，「第二個，揭弊者協會調查員，請問你們散播、你們追的、你們拍到的所有東西，請問你有標示，來自於吹哨者協會嗎？」對此主持人王乃伃也隨即回應，沒有啊，上週徐巧芯手上的，就說那叫做民眾提供。

尚毅夫接著也表示，到處都是民眾提供，為什麼不講協會，你不是揭弊嗎？為什麼不標示來源？人家週刊還大大方方地登在上面，負法律責任，你負不負？

尚毅夫也批評，這叫隱匿，還叫什麼調查、揭弊，請問你揭什麼弊？闖紅燈叫揭弊喔？陳時中去吃飯叫揭弊喔。主持人王乃伃也說「十指緊扣、揭弊？」尚毅夫也嗆，「笑話，你檔次這麼低，連週刊都不會去跟的新聞」

尚毅夫也說，第三個，說人家是很優秀的調查記者，請問你，她第一篇投到民報的稿子是怎麼被退的？人家董事長不在現場，為什麼寫人家董事長講什麼，結果發現訊息錯了，然後沒有登，從此以後蕭依依的稿子為什麼沒有進到公眾投稿的平台，而找了另外一個專門負責人的平台。「第一篇稿子都被發現人家董事者不在現場，是有多優秀，可不可以告訴我」。

尚毅夫也質疑，你感動什麼啦，國家通訊社幫你當狗仔，國家通訊社每年來自於政府的補助，政府的補助來自於人民的錢，結果幫你當狗仔，你要感動什麼？

黃國昌近日陷入「指揮狗仔集團」跟監政敵爭議，尚毅夫在政論節目砲轟，媒體所有文章都會負責任地刊登，反觀吹哨者協會雖自稱揭弊，卻不會直接標示來源，而是用「民眾提供」來代稱。尚毅夫也質疑「闖紅燈叫揭弊喔？陳時中去吃飯叫揭弊喔？」（圖擷自YouTube）

