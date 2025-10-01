為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    跟拍內容與弊案無關 林智群狠酸黃國昌：狗仔硬裝調查員

    2025/10/01 11:37 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆指揮「狗仔集團」跟拍的疑雲持續延燒，涉入此案的中央社記者謝幸恩已於日前請辭，網媒《菱傳媒》也因捲入爭議，昨（9月30日）宣布即日起停刊，並於10月底解散，引發輿論譁然。對此，律師林智群今（10月1日）在臉書痛批，所謂「調查員」不過就是狗仔，拍攝內容根本與弊案無關。

    林智群今（10月1日）在臉書發文表示，只要在菱傳媒搜尋「謝幸恩&讀者」，即可找到「陳時中車隊闖紅燈、違停」、「林秉樞買彩券」、「某人跑去問關公」等報導，並反問這些題材跟弊案究竟有何關聯？

    林智群直指黃國昌的做法可笑：「你找狗仔跟拍這些人之前，有發現什麼弊案嗎？還是不知道有什麼事情，先跟拍看看，撿到籃子就是菜（弊案）？」並嘲諷「狗仔就狗仔，還什麼調查員、調查弊案？把名字改成調查員，就變成比較高級一點了嗎？」

    貼文曝光後引發網友討論，留言狠酸「國昌老師如果當上法務部長，就不用自費養調查員了」、「還好他沒有當上法務部長 圓的都可以說成扁的」、「拍半天只拍到這種鳥事 花了一千萬老闆會生氣的」、「沒有專業身分說自己是調查員，噁」。

