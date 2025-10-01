吹哨者協會背後資金引質疑 黃國昌：我貼錢在做

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲持續延燒。（資料照）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，民進黨立委林楚茵昨質疑這群由黃領導非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，背後資金哪來？是否與中國勾結？黃國昌今受訪時反嗆，民進黨立委若對海外資金有興趣，去查鏡週刊背後有沒有中共資金，是不是有中資。

黃國昌表示，公益揭弊吹哨者保護協會得到非常多民眾的支持，所有捐款清清楚楚、乾乾淨淨，自己的Youtube抖內，也都捐給吹哨者協會，自己從來都不是為了盈利，他是貼錢在做的。

請繼續往下閱讀...

綠委可去查鏡週刊背後有無中資

「民進黨委員若對海外資金有興趣，是找錯對象了！」黃國昌指控，精鏡傳媒集團成立到現在虧了10幾億元，錢從哪來？最少8億元從MMG的公司以借款名義，從海外匯到台灣來，真的要追查，民進黨的好好去查清楚。

黃國昌續指，當初上報有個很有勇氣的記者把這件事弄出來，他追查弊案時，他們家地下室他爸的車油箱都被塞滿鐵皮，就是寫這種調查報導風險，他出事後，自己馬上去新北地檢關心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法