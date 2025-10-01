立院召委選舉藍白合 羅廷瑋一度傳出不願禮讓劉書彬

立法院教育委員會召委選舉生波，原擬由國民黨團禮讓民眾黨團，但國民黨立委羅廷瑋（右）一度傳出不願禮讓，自己角逐召委一職，最後經推舉下，仍由民進黨立委陳秀寶與民眾黨立委劉書彬（左）出任本會期召委。（記者廖振輝攝）

立法院第4會期8個常設委員會今天舉行召集委員選舉，其中，教育文化委員會推舉出民進黨立委陳秀寳，以及藍白共同支持的民眾黨立委劉書彬，其餘委員會藍、綠各斬獲7席。值得一提的是，國民黨立委羅廷瑋一度傳出不願禮讓教文委員會召委，脫口說：「可是我說我要啊」，國民黨團隨即私下開會協商，最後仍推舉劉書彬任召委。

立法院有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會。而根據「立法院各委員會組織法」規定，立法院各委員會置召委2人，由各委員會委員於每會期互選產生。由於召委具有排審議案的權力，也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

各委員會選舉結果為，內政：王美惠（民）、黃建賓（國）；外交國防：王定宇（民）、馬文君（國）；經濟：陳亭妃（民）、楊瓊瓔（國）；財政：李坤城（民）、林思銘（國）；教育文化：陳秀寳（民）、劉書彬（眾）；交通：李昆澤（民）、洪孟楷（國）；司法法制：莊瑞雄（民）、翁曉玲（國）；衛環：劉建國（民）、廖偉翔（國）。

本次教育文化委員會「藍白合」，由國民黨團禮讓民眾黨團。不過，羅廷瑋也有意願擔任本會期教文委員會召委，今早收到推舉劉書彬的相關文件時，脫口表示：「可是我說我要啊」，國民黨團也隨即私下開會協商。

羅廷瑋受訪坦言，自己原先有意願擔任召委，他說，因為他已經待了一整個年度，希望能夠有所發揮，但黨團之間討論到禮讓，這部分當然尊重。至於是否談及下會期的召委，他則說：「太早了，這些東西不會去交換」，「藍白合是有步驟、程序，大家講好就好了，不會去交換什麼。」

對於拒絕簽下推舉文件一事，羅廷瑋則還原過程，強調「我準備要簽了」，但黨團請他去後面開會，只是要釐清政策議題，這是不同事情。對於無法出任本會期召委是否感到失望，羅說：「不會啦，下面還有很多時間可以發揮，這次是預算會期，希望更多著墨、深入在預算。」

