稱與《菱傳媒》合作「顏清標105號碼頭案」黃國昌：從頭到尾都是我們調查

網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，昨宣布即日起停刊，並於10月底解散，社長陳申青還稱「台中顏清標105號碼頭案」獨家報導來自黃國昌，但他對「狗仔集團」的運作不清楚。黃國昌今日也呼應陳申青說法，台中105號碼頭案「從頭到尾」就是「吹哨者協會」調查完成的，但他認為不會影響他與國民黨立委顏寬恒的關係。

黃國昌今日受訪時說，菱傳媒本來就要收攤，他們錢早就燒完了，這媒體界應該都知道吧，台鋼本來就沒有要給錢了。

黃國昌坦承，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的，並與菱傳媒合作，至於他們找誰寫稿自己沒有問過，「台中105號碼頭案也成為該媒體創刊後獲獎的作品，這就是我喜歡的報導，這才是在挖掘真相、打擊弊案。」

媒體追問與國民黨立委顏寬恒的關係是否會因弊案有所影響？黃國昌說：「不會！」他當初不是立委，一半的時間做律師、一半的時間做揭弊，他們查案是不分顏色的，大家有興趣可以去看KCI調查局的最後一集在講非法電玩業怎麼變合法，該案是他揭露的，也已經起訴，檢察官與調查局所有的資料都是他們搜集的。

