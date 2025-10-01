為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    稱與《菱傳媒》合作「顏清標105號碼頭案」黃國昌：從頭到尾都是我們調查

    2025/10/01 10:55 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者王藝菘攝）

    網媒《菱傳媒》捲入民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」爭議，昨宣布即日起停刊，並於10月底解散，社長陳申青還稱「台中顏清標105號碼頭案」獨家報導來自黃國昌，但他對「狗仔集團」的運作不清楚。黃國昌今日也呼應陳申青說法，台中105號碼頭案「從頭到尾」就是「吹哨者協會」調查完成的，但他認為不會影響他與國民黨立委顏寬恒的關係。

    黃國昌今日受訪時說，菱傳媒本來就要收攤，他們錢早就燒完了，這媒體界應該都知道吧，台鋼本來就沒有要給錢了。

    黃國昌坦承，台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成的，並與菱傳媒合作，至於他們找誰寫稿自己沒有問過，「台中105號碼頭案也成為該媒體創刊後獲獎的作品，這就是我喜歡的報導，這才是在挖掘真相、打擊弊案。」

    媒體追問與國民黨立委顏寬恒的關係是否會因弊案有所影響？黃國昌說：「不會！」他當初不是立委，一半的時間做律師、一半的時間做揭弊，他們查案是不分顏色的，大家有興趣可以去看KCI調查局的最後一集在講非法電玩業怎麼變合法，該案是他揭露的，也已經起訴，檢察官與調查局所有的資料都是他們搜集的。

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

