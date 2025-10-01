中共國慶》習近平稱反對外部勢力干涉 學者批：卻期待美國反台獨

中共總書記習近平在中共建政76週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。（圖擷取自央視）

中華人民共和國10月1日國慶，中共總書記習近平在中共建政76週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。學者今日分析，習近平涉台談話，全都是過去講過的，基本上「老調重彈」。講反對外部勢力干涉，但又期待美國能夠「反對台獨」，其實相當矛盾！

根據中國官媒《新華社》報導，習近平表示，中共10月將召開20屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議。要緊緊圍繞「新時代新征程」中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好、實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

習近平宣稱，新征程上，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好「融入國家發展大局」，更好發展經濟、改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

習近平提及，前不久紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80週年「極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量」。要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮。

習強調，面對百年變局加速演進的國際形勢，要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，與各國攜手構建「人類命運共同體」。

對此，成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，習近平的談話維持中共過去對台基調，沒有在十一場合有過激的說法。美中將展開談判，習表達了反對外部勢力干涉，中國更希望美方的立場從「不支持台獨」變成「反對台獨」，中共還在營造美中談判的良好氛圍。

洪敬富指出，習近平這次的涉台談話，全都是過去講過的，基本上是「老調重彈」。目前中國處於內憂外患局面，台灣問題上仍維持舊有基調，只是中國正促使美國的對台立場能否轉變成「反對台獨」。

他質疑，中國想讓美國按照它想要的方向，又害怕美國將台灣分裂出去，所以講反對外部勢力干涉，但又期待美國能夠「反對台獨」，其實相當矛盾。

