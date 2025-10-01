翁曉玲出任司法委員會召委 將推動停砍公教年金修法

國民黨立委翁曉玲（右）出任立法院本會期司法及法制委員會召委。（資料照）

立法院8個常設委員會今舉行召集委員選舉，而在司法及法制委員會部分，朝野黨團同意以推舉的方式產生召委，最終由民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委翁曉玲擔任本會期召委。翁受訪指出，很榮幸可以接下這個重責大任，並否認國民黨團總召傅崐萁不讓她出任召委，本會期預計優先推動公教年金停扣的法案。

立法院共有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會。而根據「立法院各委員會組織法」規定，立法院各委員會置召委2人，由各委員會委員於每會期互選產生。由於召委具有排審議案的權力，也成為朝野黨團的兵家必爭之地。

請繼續往下閱讀...

今日在司法委員會的選舉過程平和，各黨團提出推舉書3件，其中國民黨團推舉翁曉玲擔任司法委員會召委；民進黨團推舉莊瑞雄擔任司法委員會召委；民眾黨團同意召委選舉以推選方式產生。最終朝野立委鼓掌通過。

翁曉玲受訪指出，「心情很好啊！我覺得很榮幸能夠接下這個重責大任。」媒體追問，傳出傅崐萁一度拒絕讓她擔任召委，讓她有點不開心？翁則澄清說：「沒有、沒有，其實很多事情，有關委員會召委的安排等，都是要等到最後由黨團協商，很多委員會大概也都是到昨天才比較確定是由誰接任召委。」

至於本會期優先推動的法案，翁曉玲說，就像先前國民黨團已有對外說明的「公務人員退休資遣撫卹法」，應該是作為黨團這會期的主要優先法案，所以這部法案也是在司法委員會由她來主動排審，會努力推動公教人員年金停扣的法案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法