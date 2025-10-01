澎湖縣教育處長林長安請辭 行政處長陳晶卉接任

澎湖縣政府教育處長一職由行政處長陳晶卉接任。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府教育處長林長安昨（9月30日）請辭獲准，縣長陳光復緊急召開會議，決定接任人選，直至深夜才宣布新的人事，由行政處長陳晶卉調教育處長、參議陳韻如調行政處長，林長安調任參議。

由於教育處長林長安遭週刊爆料與已婚女下屬共乘機車，出現在自家住宅，女方並有其家中鑰匙，可自由進出林宅，雖然林長安解釋為女下屬無處放置雜物，因此提供住處閒置屋舍放置，雙方並無不軌情事，女下屬也證實此一說法，但因未考慮外界觀感問題，才會火速向縣長請辭，避免造成女下屬及教育界形象傷害。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣長陳光復表示，林長安案仍在調查中，但尊重其請辭決定，第一時間給予核准，因一個蘿蔔一個坑，澎湖縣政府主管職務已飽和，因此繼任人選必須開會決議，才會延至深夜10時後才出爐，盼新任主管憑藉豐富歷練，無縫接軌新職務，帶領團隊提升服務品質與行政效率。

新任澎湖縣政府教育處長陳晶卉，歷任農漁局長、參議及行政處長職務，此次接手教育處龍頭，責任更為艱鉅，面對各校山頭勢力林立，加上澎湖教育界黑函文化，陳光復希望借重其女性柔軟處事風格，帶領澎湖教育更上層樓；至於新任行政處長陳韻如，曾任民政處長、望安鄉代理鄉長、參議等職務，此次一級主管異動再度出線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法