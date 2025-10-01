為何黃國昌監控柯文哲 汪浩分析3原因：眼中只有權力與算計

民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發輿論譁然，且其資金來源也被質疑是否由境外流入。對此作家汪浩分析為何黃國昌要監控前民眾黨主席柯文哲3個原因，直言當一個自詡清流的人連盟友也不放過，只能說他眼中只有權力與算計。

汪浩在臉書PO文表示，《鏡報》揭露黃國昌長期指揮狗仔，系統性跟監政敵，名單從陳時中、潘孟安到鄭文燦、沈伯洋，甚至連柯文哲都遭殃。例如，2023年11月17日黃國昌臉書上午11點15分就爆料柯文哲出入88會館，菱傳媒12點半刊出，鏡週刊更是下午才跟進。換言之，他早於所有媒體掌握資訊，唯一解釋是狗仔直接受他指揮，先拍到照片再餵資料給媒體。

汪浩指出，問題在於，當時黃國昌並未加入民眾黨，與柯仍是「盟友」，為何要監控柯？原因可能有三：一是他把所有人都視為籌碼，無論綠營或藍白，都要蒐集黑料以備操弄；二是透過掌握柯的動態，建立議價籌碼，進而操控民众黨；三是如果資金如傳聞涉及港資，則更帶有國安風險，黃在替中共監控台灣政治人物行蹤。

汪浩直言，政治監控不是揭弊，而是醜聞。當一個自詡清流的人連盟友也不放過，只能說他眼中只有權力與算計。柯文哲該想清楚：最大的威脅，也許不是綠營，而是身邊這位曾經的「戰友」。

