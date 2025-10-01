為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為何黃國昌監控柯文哲 汪浩分析3原因：眼中只有權力與算計

    2025/10/01 10:33 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（左）、前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發輿論譁然，且其資金來源也被質疑是否由境外流入。對此作家汪浩分析為何黃國昌要監控前民眾黨主席柯文哲3個原因，直言當一個自詡清流的人連盟友也不放過，只能說他眼中只有權力與算計。

    汪浩在臉書PO文表示，《鏡報》揭露黃國昌長期指揮狗仔，系統性跟監政敵，名單從陳時中、潘孟安到鄭文燦、沈伯洋，甚至連柯文哲都遭殃。例如，2023年11月17日黃國昌臉書上午11點15分就爆料柯文哲出入88會館，菱傳媒12點半刊出，鏡週刊更是下午才跟進。換言之，他早於所有媒體掌握資訊，唯一解釋是狗仔直接受他指揮，先拍到照片再餵資料給媒體。

    汪浩指出，問題在於，當時黃國昌並未加入民眾黨，與柯仍是「盟友」，為何要監控柯？原因可能有三：一是他把所有人都視為籌碼，無論綠營或藍白，都要蒐集黑料以備操弄；二是透過掌握柯的動態，建立議價籌碼，進而操控民众黨；三是如果資金如傳聞涉及港資，則更帶有國安風險，黃在替中共監控台灣政治人物行蹤。

    汪浩直言，政治監控不是揭弊，而是醜聞。當一個自詡清流的人連盟友也不放過，只能說他眼中只有權力與算計。柯文哲該想清楚：最大的威脅，也許不是綠營，而是身邊這位曾經的「戰友」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播