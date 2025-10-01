黃國昌被爆「養狗仔」 胡采蘋：見口口聲聲正義之人要警醒

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物引外界震撼。對此，財經網紅胡采蘋坦言在這個時代，每個人都有每個人的正義，「然而當你見到口口聲聲公平正義之人，絕對要深自警醒，私下尋金主搞狗仔隊，要監控誰就監控誰，因為他就是世間的唯一標準，別人都是壞人，他是唯一真神，只有他才能判決你」。

胡采蘋昨晚於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，今天早上《哈利波特》作者JK羅琳寫了一篇長文，因她在全網炎上的時候，被她的妙麗，「妙麗」艾瑪華森背刺了一刀，而當時艾瑪華森大街燒女巫，小巷遞紙條給羅琳，說很遺憾你的處境。

最近艾瑪華森又上podcast，說她不希望「cancel羅琳」，立場不同的人還是能彼此相愛。羅琳聽到後簡直發出了女巫的笑聲，在今日長文的結尾中提及，「艾瑪華森之所以這麼說，只是因為她現在發現批鬥我已經不流行了」。

胡采蘋坦言，這個時代，每個人都有每個人的正義，你已經不容易分辨到底哪一種價值是對的，我覺得羅琳真的很瘋，例如她公然抨擊林郁婷的身分問題，但是艾瑪華森割袍斷義、背刺恩師擁抱跨性別認同以後，再來背地裡做好人，這又是什麼正義？

保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）約3週前遇刺，網上討論兩極，有人痛惜英才，有人不同意他、但也不同意他因此而死，還有人拍手叫好。他的價值觀於今格格不入，在網路上激發強烈對立，一些拍手叫好的人甚至被工作崗位開除。

胡采蘋認為，「正義真的太難，因為你的正義不是他的正義，大家都以正義之名，把姿態把氣勢拉到最滿，因為太難達成結論，導致群眾以聲量取勝，這就是現在的世界。因此我很少把什麼公平正義掛在嘴邊，因為如果真的還對公平正義心存敬畏，就不應該口口聲聲搶奪大義名分；因為你的心裡應當知道，正義何其之難，你的正義很可能不是別人的正義。」

話鋒一轉，胡采蘋指出，然而當你見到口口聲聲公平正義之人，絕對要深自警醒，將正義掛在嘴邊的人往往男盜女娼，因為他根本不在乎真正的正義是什麼，他就是正義，他就是世間的唯一絕對標準，正義的領域裡不可以有別人什麼事情。

「因此你才會見到口口聲聲公平正義之人，私下尋金主搞狗仔隊，要監控誰就監控誰，因為他就是世間的唯一標準，別人都是壞人，他是唯一真神，只有他才能判決你。甚至柯文哲進88會館的消息是他流出，陳佩琪去看豪宅的新聞也是他流出，他連他看似同儕的人也不放過」。

胡采蘋直指，「而他們被抓到的時候，還會口口聲聲說鏡週刊才是最大最可惡狗仔，還會口口聲聲洋洋灑灑的發聲明說，她才是真相、她才是正義、她才是第四權。金主、媒體、狗仔、政客熔於一爐，全都刻著公平正義四個字，被人揪出來的時候，他們仍然是指著別人的鼻子罵，死抱著「公平正義」的遮羞布，絕對不會鬆手。不要看他說了什麼，看他做了什麼」。

胡采蘋最後說，「我翻開歷史一查，這歷史沒有年代，歪歪斜斜的每頁上，都寫著「仁義道德」幾個字。我橫豎睡不著，仔細看了半夜，才從字縫裡看出字來，滿本都寫著兩個字是『吃人』。」

