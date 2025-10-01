林楚茵批黃國昌號稱清流 實際卻搞「黨狗媒一體」

民進黨立委林楚茵表示，民眾黨主席黃國昌被控指揮「狗仔集團」，恐違反刑法、個資法、社維法。（記者謝君臨翻攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發輿論譁然，且其資金來源也被質疑是否由境外流入。民進黨立委林楚茵今批評，黃號稱清流，實際卻搞「黨狗媒一體」。知法玩法的「昌式狗仔」試圖鑽法律漏洞，但其所為恐涉刑法、個資法、社維法，甚至踩到國安法紅線。

林楚茵批評，黃國昌號稱清流，實際卻搞「黨狗媒一體」。自掏腰包指揮「狗仔集團」恐觸「刑法」、「個資法」、「社維法」，若資金真來自中資、港資或僑外資，加上若跟監國安人員，更可能踩進「國安法」、「國家情報工作法」紅線。

請繼續往下閱讀...

林楚茵說，最諷刺的是，黃國昌最愛喊「黨政軍退出媒體」，結果法律只管電視廣播，網路媒體完全空白，才讓他能大剌剌成立「昌式狗仔」，活脫脫知法玩法。還沒當公職，就拿不明資金瘋狂跟監。《1984》是「老大哥在看著你」，2025卻成了「黃國昌在看著你」。「這種人還敢自詡正義？根本不配再當政治人物！」

民進黨立委林楚茵表示，廣電三法明定黨政軍不得經營媒體。（記者謝君臨翻攝）

民進黨立委林楚茵表示，若民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」的資金來自境外，恐踩到國安法紅線。（記者謝君臨翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法