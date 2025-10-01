俄協訓共軍空降部隊 官員示警中國武力犯台風險升

圖為中國領導人習近平參與閱兵。（美聯社檔案照）

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）近日揭露一份由「黑月駭客組織」取得的俄中軍事合作文件，內容顯示俄羅斯已同意協助中國人民解放軍訓練空降裝甲部隊，並提供攻台武器裝備。對此，國安官員示警，俄國會千方百計引誘中國對台開戰，將增加中國武力犯台機會，很多跡象顯示中國在做戰爭準備了。

皇家聯合軍事研究所分析，俄方該批裝備可讓中國空降部隊在台灣港口、機場附近高爾夫球場等開闊地空投裝甲車，顯著提升戰鬥力，威脅奪取關鍵設施，為後續共軍部隊登陸開闢道路。俄羅斯並同意向中國提供「全套空降營」的訓練，包括傘兵駕駛、車組人員培訓。

另外，俄方將出售特種高空跳傘系統「達爾諾利約特」（Dalnolyot），該系統可從高達9753公尺的高空空投高達190公斤的物資，滑翔距離可達30至80公里，助中國特種部隊在不被察覺下滲透他國領土。

對此，熟稔國安的官員受訪表示，因俄烏戰爭關係，歐美現在給俄羅斯極大壓力，從俄國角度而言，傾全力幫中國做好對台登陸作戰準備，一旦中國選擇開戰，壓力就不會在俄身上，制裁對象就會轉移到中國，俄羅斯的戰略壓力便會減少。

官員指出，當戰場擴大，美國焦點就不會放在俄烏戰爭，俄羅斯壓力就可減少。而且中國武力犯台，萬一國力被美國削弱，對俄羅斯更是有利。俄國已經不甘再當中國小弟，一定會千方百計引誘中國對台開戰，所以願意給中共解放軍登陸作戰、空降的戰術指導，以及提供軍事武器。

官員示警，俄國此舉是希望點燃亞洲戰場，同意提供對台登陸作戰的協助，將增加中國對台動武的可能性，當俄羅斯傾全力在幫中國做好攻台準備，習近平任內武力犯台機會將增加。

「中國正在做『堡壘經濟』的準備！」官員透露，中國想降低開戰後，外國介入、封鎖或報復所帶來的影響，包括糧食安全、能源安全、經濟自主、科技自主，甚至金融不受到SWIFT西方制裁等，均是中共構建「堡壘經濟」一環，有觀察到中共都已經在進行了，當這些都到位後，中國出兵台灣將更有信心。

他強調，中國企圖達到戰時完全可以自給自足，即便西方國家祭出制裁，中國的金融和科技也不會受到影響。中國已為了攻打台灣在做準備，例如中國推動與人民幣掛鉤的穩定幣，要跟全球支付交易系統脫鉤，這些其實都是在為戰爭準備的做法。台灣現在是跟時間賽跑，全社會防衛韌性一定趕快做，很多跡象顯示中國在做戰爭準備了。

