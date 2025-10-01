遭控詐領助理費 高虹安泣訴曾是父母引以為傲的女兒 葉耀元提3點打臉

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內，涉嫌詐領助理費46萬多元，高等法院昨召開言詞辯論庭，高虹安否認詐領及貪汙，並稱「她曾是父母引以為傲的女兒」。（資料照）

遭停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內，涉嫌詐領助理費46萬多元，高等法院昨召開言詞辯論庭，高虹安否認詐領及貪汙，並稱「她曾是父母引以為傲的女兒」。對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元發文提出3點質疑，民眾黨很喜歡把風馬牛不相干的詞彙組裝在一起，「難道民眾黨的立黨精神，就是該黨政治人物凌駕司法之上嗎？」、「難道是要激化自己的支持者，讓他們也都不相信司法嗎？」

高虹安被控於立委任內浮報助理薪資、不實加班費，台北地院認定高不法所得為11萬6514元，判刑7年4月，高等法院昨召開言詞辯論庭，高虹安當庭哽咽，堅稱沒有犯罪，「只因當立委竟變成貪污犯」，讓父母難過，高檢署則建請對高從重量刑，而高的前行政主任「小免」黃惠玟當庭指責高虹安「欠我們4位助理一個真心的道歉。」

葉耀元發文指出，「父母引以為傲的女兒」這句話，從高虹安的嘴中說出來真的是很有趣。對此發言葉耀元也提出3個核心的問題。

其一，葉耀元認為，民眾黨很喜歡把風馬牛不相干的詞彙組裝在一起，然後來呼隆自己的支持者。舉例來說，「你是不是父母引以為傲的女兒，跟你做的事情有什麼關係？難道他們為你而驕傲，你就不可能會犯罪嗎？」

其二，民眾黨面對司法案件的統一回應方式，就是：「我沒做、我沒錯、不是我、司法不公、我是對的」。舉凡柯文哲、高虹安、黃國昌，都是用這種方式在面對。對此葉耀元也質疑，「難道民眾黨的立黨精神，就是該黨政治人物凌駕司法之上嗎？」

其三，一般政治人物犯了司法的錯誤的時候，因為他們對於社會有示範效應，所以檢察官在辦案都會比較小心謹慎，並且也希望這些人在被抓到之後好好地承認錯誤，對社會大眾交代。「但是民眾黨目前看起來完全沒有這種行為模式，這難道是要激化自己的支持者，讓他們也都不相信司法嗎？」

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）在發文下方也留言諷刺「她為什麼不說『小學老師都嘉獎她沒有亂丟紙屑』」？其他網友也質疑「民眾黨的人做錯事，都很喜歡搬爸媽出來救援」、「TMD SOP：不認錯就不會有錯，千錯萬錯一定是別人的錯」、「被寵壞了，長大了不想負責，還停留在孩子狀態」、「很多殺人事件的主嫌，親友跟鄰居都説：他平常很乖，對人都很好，怎麼會做這種事咧？」

