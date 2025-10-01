提醒「鏟子超人」可搭公路局接駁車 石明謹：能做出貢獻都很了不起

石明謹在臉書分享交通部公路局設置的志工接駁車路線，並提醒「鏟子超人」到光復後要先進行志工分流，同時在協助過程中注意自身安全。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，救災工作仍持續中，各地「鏟子超人」仍不斷進入光復鄉協助災後清理淤泥等相關作業。球評石明謹在臉書分享交通部公路局設置的志工接駁車路線，並提醒「鏟子超人」到光復後要先進行志工分流，同時在協助過程中注意自身安全，「在現場做出任何貢獻都是了不起的，加油！」

石明謹提到，過去雖然一再呼籲搭火車進光復，住宿盡量遠離光復跟鳳林，最好住在吉安以北的區域，但是要住哪裡？住了之後該如何往返？是很多超人朋友的煩惱，現在交通部公路局在各大飯店都有免費志工接駁車，每天上午7點到10點，下午4點到晚上8點，每小時一班車。石明謹表示，大家可以依照志工接駁車的路線選擇飯店，當然在同一地點附近的民宿也可以，大家可以找到飯店後自己比對上車站點，或是詢問櫃檯，在最近的地方上車。

石明謹提醒，到達光復後請先進行志工分流，登記、領取工具和水、等待任務分配，然後前往指定地點工作，光復市區請到慈濟志工站接受調度；前進部落請在光復車站外的「中央志工分配站」報到，國防部軍卡協助接送至大馬、大平及阿陶莫部落。

石明謹提到，這幾天當地有發生一些不好的事，首先是已經出現到處搜括室內財物的人士，其次是有人用機具幫忙清理後跟住戶收錢。石明謹強調，若要進入室內，必須先取得屋主同意，志工如果發現到有人有可疑行為，請務必報警，盡量團體行動，既保護自己也是保護大家。

石明謹建議，目前光復市區狀況已明顯好轉，但周邊部落距離較遠，「鏟子超人」們可以主動要求參加前進部落，會有接駁車載到部落，尤其是部落有較多散居。此外，國軍增加人員進駐可加速大型障礙跟街道清理，但是很多住戶需要人手幫忙清理屋內，資源整理、配送也讓部落青年這幾天幾乎沒有休息，這是長期抗戰，希望「鏟子超人」能讓他們有更多喘息的機會。

最後石明謹也說：「個人做好自我保護，雖然有各種物資提供，但是自己備有基本飲水與乾糧是必須的，不要造成別人困擾，必須量力而為，在現場做出任何貢獻都是了不起的，加油！」

