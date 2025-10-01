輝達設總部用地卡關 吳靜怡籲蔣萬安說明：柯文哲北士科案屁股太難擦？

輝達屬意在北士科T17、T18基地打造海外企業總部，與新光人壽簽署的MOU昨到期，市場傳出雙方合作方案卡關。（資料照）

輝達屬意將企業總部設於新光人壽在台北市北投士林科技園區取得地上權的T17、T18基地，雙方簽署的初始合作意向書（MOU）昨日到期，卻傳出合作方案卡關。媒體人吳靜怡發文質疑，台北市長蔣萬安請誠實公開並跟士林人說明，到底是講幹話沒能力？還是柯文哲「北士科案」屁股太難擦？

輝達（NVIDIA）屬意將企業總部設於新光人壽在台北市北投士林科技園區（北士科）取得地上權的T17、T18基地，雙方簽署的初始合作意向書（MOU）昨到期，傳出合作方案卡關。針對輝達台灣總部用地取得問題，台北市副市長李四川昨表示，新壽還未給答案，但市府立場仍是新壽蓋完後再移交或合意解約。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，士林、北投居民的疑問，輝達到底還能不能進駐北士科？請蔣萬安誠實回答，到底合作意向有沒有展延？到底遇到什麼困難？而台北市政府後續要怎麼解決現存關卡？這些問題，士林、北投的居民都非常關切，畢竟，這不是單純的招商口號，而是牽涉地方發展、產業戰略，甚至攸關台北國際地位的重大案子。

吳靜怡表示，輝達與新光人壽簽署的合作意向書在昨日正式到期，但市府至今沒有拿出明確方案，蔣萬安每次接受媒體訪問，只會強調「市府很努力、很誠意」，卻迴避最核心的問題：輝達是否會繼續留在台北？還是已經心生退意？蔣萬安應該開記者會，將進度具體對台北市民說明，不應該隱匿資訊。她也直言「當初蔣萬安找了輝達開記者會，難道現在又無法讓輝達進駐嗎？」

吳靜怡也提到，關鍵問題在於地上權解約補償，北市府初估約40億元就能解決，但新光人壽卻開出近140億元的「天價」，差距超過百億，市府沒有能力要求財團讓步，也不敢承擔給予高額補償後，會被質疑「圖利」的政治風險，於是整個談判陷入空轉，輝達只能乾等，這到底是蔣萬安的行政能力問題，還是他不得不幫前市長柯文哲擦拭任內留下的爛攤子？

吳靜怡說明，柯文哲市府以低權利金（約32億元）設定地上權給新壽70年，引發圖利疑雲，檢方甚至將其列為柯文哲貪污案的延伸調查對象，柯文哲一再否認，試圖推責給內政部，但會議紀錄曝光後，連蔣萬安都親口承認部分紀錄「造假」，這不只讓柯文哲多一個弊案，也直接拖累輝達計畫。

吳靜怡指出，輝達創辦人黃仁勳早在2025年5月宣布選址北士科，當時民眾黨還酸蔣萬安「會感謝柯文哲的政策嗎？」如今看來，這句酸言酸語反成諷刺，柯文哲確實「幫了大忙」，留下一堆法律與政治地雷，讓蔣萬安幫柯文哲屁股擦得費力。

吳靜怡表示，如果不是柯文哲任內的土地決策爭議，輝達總部早該動工了，輝達若真轉移其他國家，受害的是全台產業，蔣萬安該加速協調，別讓台北「矽盾」變質了，也請各縣市有能力趕快抓住這個機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法