黃國昌被爆養狗仔 蘇清泉聲援稱新聞自由 網批：護航醜聞

民眾黨主席黃國昌（見圖）指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，涉入的中央社記者謝幸恩近日請辭，國民黨立委蘇清泉則投書媒體聲援黃與謝，並稱支持新聞自由。（資料照）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，涉入的中央社記者謝幸恩近日請辭，國民黨立委蘇清泉則投書媒體聲援黃與謝，並稱支持新聞自由、「記者薪水已經低得可憐，還不給兼職機會，真是豈有此理」。政治工作者周軒在臉書轉貼相關內容，網友也砲轟「扭曲的價值觀」、「不知道他家助理要是兼職做抓耙仔他的評論會是？」

黃國昌近日身陷「養狗仔」爭議，政治工作者周軒今PO文轉貼，蘇清泉投書媒體聲援黃國昌及謝幸恩，內容聲稱，「台灣記者薪水已經低得可憐，還不給兼職機會，真是豈有此理」、「背後用意說穿了還是為當權者洗地，站在新聞自由的立場，我們必須聲援黃國昌與謝幸恩，這是大是大非的問題，不容模糊」。

對此網友紛紛批評「那就是支持反過來對國民黨任何人都可以這樣搞了」、「『我設立秘密警察是為了治安』，合理嗎？」、「這種鼓吹不法的言論還讓它刊出來？」、「什麼叫新聞自由？造假？」、「明明就是一樁大醜聞….結果一堆藍白政客沒有底線的在護航？」

也有網友諷刺蘇清泉「勸他別聲援的太早，他自己的安泰醫院大火案，也是媒體爆料」、「合理懷疑蘇清泉在國昌老師的D槽裡⋯」、「國民黨還沒有吃到黃國昌的虧，還在挺，祝福」、「搞笑欸，他是有黑料被掐住吧」。

