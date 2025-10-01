為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中捷國慶彩繪車廂掛盧秀燕相片 議員批「拍馬屁專車」

    2025/10/01 08:08 記者黃旭磊／台中報導
    中捷推出國慶彩繪車廂，台中市議員林德宇痛批，中捷車廂滿滿的盧秀燕相片，「已成拍馬屁專車」。（圖擷自台中市府網站）

    台中市將於10月9日晚間舉辦114年國慶晚會，台中捷運車廂推出國慶彩繪車廂，車廂內掛上台中市長盧秀燕半人身海報，民進黨台中市議員林德宇痛批，盧市長整天喊沒錢，卻一再包裝自己，中捷車廂滿滿的盧秀燕相片，「已成拍馬屁專車」。台中市府未正面回應，僅表示，歡迎遊客9日參加完晚會，隔天10日可到南投看長達40分鐘的焰火。

    國慶晚會睽違8年重返台中舉行，10月9日傍晚5時30分至晚間9時，於文心森林公園圓滿戶外劇場，以「中華民國、台灣味、台中Style」為主軸，由藝人白冰冰、胡瓜及陽帆主持，台中捷運特別推出國慶彩繪車廂，但網友及民進黨議員質疑，盧秀燕把自己當吉祥物，掛上大幅半身照，根本就是詐騙集團。

    林德宇說，盧市長整天喊沒錢，卻一再看到市府花錢做包裝宣傳，錢究竟跑去哪裡，都是在包裝盧秀燕市長而已，中捷車廂滿滿的盧秀燕相片，已成拍馬屁專車。

    台中市府表示，台中在2011年及2017年曾辦過國慶活動，今年晚會地點在文心森林公園圓滿戶外劇場舉辦，有捷運綠線可以連結高鐵，南來北往交通相當便利，遊客9日參加完晚會，隔天10日可到南投看長達40分鐘的焰火，精彩可期。

